Røg i latrinet: Faldt i 40 mænds lort

Lige nu skider 130.000 mennesker på møgbeskidte og superklamme toiletter på Roskilde Festival. De gør det helt frivilligt og har endda betalte en mindre formue for at bo på en mark med elendige toiletforhold.

Thomas Rathsack tog gerne et uhumsk festival-lokum frem for et skov-latrin, som han har udviklet et noget anstrengt forhold til.

I sæsonpremiere på TV2-programmet 'Korpset' skal de 12 deltager bo i skoven og pølle i et fælles hul i det grønne. Den har instruktør Rathsack også været på, men gør det meget nødigt mere.

I programmet fortæller han, at han som ung sergent i Vordingborg under en øvelse røg i sin delings latrin, og overfor Ekstra Bladet uddyber han den traumatiske oplevlese.

- Det var tilbage i 1986, hvor jeg var på en ti dage lang kompagni-øvelse. Vi var 120 mand og skulle deles om tre latriner. Så sad vi der 40 mand på skift og truttede på en rafte over hullet. På ottende eller niende dagen gik det galt, fortæller Thomas Rathsack.

En morgen, da han sad bænket på pinden, knækkede raften og Rathsack røg bogstaveligt talt ned i 40 mænds lort.

- Det var ikke op til halsen, men det var godt nok ulækkert, siger den tidligere jægersoldat, der kunne glæde sig over, at der kun var få dage tilbage af øvelsen, for der var ingen kære mor eller oversergent, der tillod ham at stikke af for at tage et bad.

- Men man skal tage hygiejne meget alvorligt - også når man er på missioner. Det er meget uheldigt at have en simpel neglerod, der går betændelse i, så vi går meget op i at holde os rene, siger Thomas Rathsack, der måtte koge vand i et kogekar og fik skaffet sig noget sæbe og nogle spritservietter, så han kunne gør sig så ren som mulig.

Thomas Rathsack fortæller, at rygtet om hans ret uheldige fald hurtigt spredte sig som en skovbrand og var til stor morskab for de andre i delingen.

- Og jeg har sikkert også begået en fejl ved at sige det på nationalt tv nu. Men så har folk da lidt at grin af, siger han.

I sin tid som jægersoldat slap Thomas Rathsack for de fælles latriner.

- Der går man ud for sig selv med sin egen spade og graver et lille hul. Det er mere mig, siger han.

'Korpset' kan følges de kommende uger på TV2. Det er torsdag klokken 20.

