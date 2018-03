Røg ud i tårer: Det bliver tortur hvis du går videre

'X Factor' har fundet sit andet offer.

Sent fredag aften valgte Remee at vende tommelfingeren ned til 15-årige Oliver, der for anden uge i træk havnede i farezonen og denne gang måtte forlade konkurrencen efter omsang mod gruppen Anne Mette & Tomas. En tydeligt berørt Oliver sluttede sin omsang med tårer i øjnene, og det blev afgørende.

- Reglen om to gange i farezonen, så er det ud, det er ikke relevant her. Det her vidner nok om, at det er en postgang for tidligt for dig. Det bliver ren tortur, hvis du skal gå videre på denne her måde hver gang, sagde Remee, der derefter sendte ham ud.

En rystet Thomas Blachman kan konstatere, at hans gruppe Anne Mette & Tomas skal i omsang mod Oliver. Foto: Mogens Flindt

Se også: Hvad sker der - er du på safari?

Jamie stjal showet

Aftenens positive overraskelse var den 29-årige solist Jamie Talbot, der endelig trådte i karakter med sin fortolkning af Volbeats monsterhit 'For evigt'.

Ualmindeligt sikkert. Og ualmindeligt forfriskende med en sang, som flertallet af danskerne rent faktisk kender i Danmarks mest eksponerede musikkonkurrence.

Stinkende sjovt: Sådan har du ALDRIG set en 'X Factor'-vært

Præstationen fik Remee, der er mentor for Jamie Talbot, til at smile fra øre til øre.

- Jeg er på røven over, hvor godt du klarede det her. Vi har været alt muligt igennem, og jeg var nervøs inden. Men du leverer en total tilstedeværelse. Du er en ung Kim Larsen. Du er monster sej, og jeg er imponeret over, hvor sej du var, lød det fra Remee.

Men spillet dommerne imellem viste sig også så småt i programmets andet liveshow. Thomas Blachman var ude med riven efter Sanne Salomonsens artister, og han nægtede også at lege med, da han skulle sætte ord på Jamie Talbots præstation. Den skaldede dommer understregede, at han ikke er i tvivl om, at der venter mange liveshows til Jamie, men han sendte også en stikpille.

- Jeg savner fokus fra din side. Respekt for at du er en god sanger, men det er som om, at det er for nemt for dig. Det kører, men du forsvinder også for mig. Du er for intelligent til at lave sådan nogle ting her, lød opsangen, der fik Remee til at bryde ind med hovedrysten.

Jamie trådte i karakter fredag aften. Foto: Mogens Flindt

Se også: Blachman om flødebollesang: Kvinder falder for det der

Kæmpe kompliment

Trods Blachmans stikpille må manden med de engelske rødder formodes at have sunget sig op i konkurrencens favoritfelt. Og han var da også selv lykkelig over sin mentors sammenligning.

- Det tager jeg som et kæmpe stort kompliment. Kim Larsen er en af de største artister i dansk musik nogensinde, så det håber jeg at kunne leve op til, lød det kortfattet.

Med Olivers farvel har både Remee og Sanne Salomonsen nu mistet en deltager, mens Thomas Blachman stadig har alle sine tre artister.