Rørende årsag: Derfor har han aldrig sagt 'jeg elsker dig'

Jonass Jensen fra årets 'Paradise Hotel' ligner en mand, der har let ved at få damer på krogen.

Han er flot, veltrænet og håret sidder altid, som det skal.

Realitystjerner flytter sammen

Den 23-årige kommende realitystjerne har tidligere været i et forhold i halvandet år, men han har aldrig sagt 'jeg elsker dig' til en pige, han ikke var i familie med. Det fortalte han til Ekstra Bladet, da vi besøgte deltagerne i Mexico i forbindelse med optagelserne til programmet.

- Det er rigtigt nok, at jeg aldrig har sagt det.

- Jeg har haft kærester og været i forhold tidligere, men jeg har aldrig sagt til en pige udover min familie, at jeg elsker dem. Det er af den simple årsag, at jeg gerne vil gemme det til den person, jeg gerne vil have børn med og dele resten af mit liv sammen med, forklarer Jonass Jensen.

- Men du har haft en kæreste i halvandet år?

- Ja, lidt on and off. Det var også oppe og vende nogle gange, men jeg er sluppet udenom det. Når jeg siger det, så kan hun være helt sikker på, at hun skal have mine børn, siger han med et stille grin.

Hist og pist

Jonass Jensen er bygget som en græsk gud, og han har et udseende som Justin Bieber. Men han afviser, at han er en type, der har sex med alt og alle.

- Selvfølgelig har jeg haft one night stands hist og pist, men nej, jeg vil ikke mene, at jeg er en 'fuckboi', siger han.

Sammenligningen med Justin Bieber er noget, han har hørt flere gange. Og det gør ham ikke spor.

- Jeg hører det af og til, og jeg tager det som en kompliment uanset, om det er i ond eller god mening, det bliver sagt, siger han.

Jonass Jensen er ny deltager i 'Paradise Hotel'. Hvordan han klarer sig, kan ses fra tirsdag på TV3 og Viaplay.