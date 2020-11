Rørende sandhed bag: Derfor forlod hun tv-program

- Der er nok nogen, der undrer sig over, at Mia Maja står her i semfinaleugen. Vi har jo sagt farvel til dig én gang, Mia Maja. Men Ulla har måttet trække sig af personlige årsager, lyder det fra Jesper Koch i aftenens afsnit af 'Masterchef Jul', inden det går løs med semifinalen.

Seerne fik i afsnittet aldrig en forklaring på, hvorfor Ulla Bergholdt valgte at trække sig fra programmet. Men over for Ekstra Bladet fortæller hun nu, hvad der lå bag.

Hendes mand, Jesper, blev nemlig ramt af en depression, og derfor valgte hun at trække sig fra programmet for at være der for ham.

- Jeg valgte at have styr på mine proriteringer. Min mand fik en depression i foråret, og i løbet af forsommeren fik han det værre, og det blev for meget, siger Ulla, der sammen med sin mand, Jesper, forpagter Livø Feriecenter.

- Vi har jo en virksomhed sammen - feriecenteret - og der blev jeg nødt til at prioritere at være der for min mand og vores forretning. Det handler om at kunne se sig selv i øjnene, og familien kommer først.

Derfor var Ulla også meget afklaret med, at hun var nødt til at trække sig fra 'Masterchef Jul'.

- Når man er over den første kvalmende egoisme omkring, hvor synd det er for én selv, så er der ingen tvivl. Selvfølgelig skal man vælge det, der er vigtigst. Der er 'Masterchef' en meget lille del, siger hun.

- Jeg har haft travlt. Men jeg har været okay og har mest af alt bekymret mig om Jesper. Men vores familie har været så søde til at hjælpe os og Livø Feriecenter har været fuld af kærlighed trods corona, lyder det fra Ulla. Foto: Nent Group Danmark

Har det bedre

Ifølge Ulla var det godt for hendes mand, Jesper, at hun valgte at sige farvel til 'Masterchef Jul' for i stedet at være sammen med ham på Livø Feriecenter.

- Jeg tog til Livø og har været der for min mand og vores forretning. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vores erhverv har været meget coronaramt, og vi har løbet meget stærkt i denne her sæson for at få alle ender til at hænge sammen, samtidig med at Jesper har haft det svært. Så det har været nogle hårde måneder, siger hun og fortsætter:

- Men heldigvis har min mand det meget bedre. Han er begyndt at grine igen og er langt hen ad vejen blevet den samme glade Jesper som før. Han havde mange dage, hvor han var meget mere stille, og hvor man godt kunne mærke, at der var noget galt, fordi han var mere fåmælt, for han har altid været en glad og sprællende mand, så folk kunne godt mærke, at alt ikke var, som det plejede.

- Hvordan håndterede I denne her svære tid?

- For os var det vigtigt at give tid og plads til at have det træls, når det var svært, siger hun og fortsætter:

- Det var noget med nogle lange gåture og noget grounding. Det var vigtigt for os, at Jesper blev involveret i forretningsbeslutningerne hen ad vejen stadig, og at vores ansatte og familie var 100 procent inde i historien om, hvordan Jesper havde det.

Ifølge Ulla har det netop været vigtigt for parret at tale højt om Jespers tilstand hele vejen igennem.

- Vi har været meget åbne om, at det var sådan, landet lå. Og det er vigtigt for os at sætte fokus på, at det er okay at tage imod hjælp, og at det er okay at have det træls. Det er vigtigt at tale højt om det. For vi har jo oplevet, at folk er virkelig søde og støttende, når bare de ved, hvad der sker.

Ulla er glad for, at hun tog beslutningen om at forlade programmet. Foto: Nent Group Danmark

