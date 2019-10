Rørt: - Alt gik bare galt

Fredag aften blev sidste dans for iværksætter Birgit Aaby og Frederik Nonnemann, der aldrig helt fandt melodien i deres streetdans.

Flere gange glemte Birgit Aaby trinnene, og det fik altså fatale konsekvenser fredag aften. 15 point fra dommerne blev det til, og seerne tog - som bekendt - heller ikke parret til nåde.

Da Ekstra Bladet mødte parret umiddelbart efter afgørelsen, havde de dog overskud til at smile, selvom de også var tydeligt rørte over, at det nu er slut for dem i 'Vild med dans'.

- Vi har det egentlig okay. Vi vidste jo godt med de point, at det ikke ville blive ved med at gå. På et eller andet tidspunkt skulle vi op og have flere point. Vi håbede, at det blev i dag, men det blev det så ikke, siger Birgit Aaby til Ekstra Bladet.

- Det rammer måske om lidt, men lige nu skal vi lige sunde os, og så bor vi lige på den anden side af hinanden, så mon ikke vi får talt om det mange gange i løbet af ugen, supplerer Frederik Nonnemann.

Fejl på fejl

Også de mange fejl, som Birgit Aaby lavede under sin street-dans, tog parret med et smil.

- Det var dejligt at slutte af med, at jeg godt kunne de trin, som jeg ikke kunne i starten af dansen. Det var dejligt at slutte ordentligt af. Det var rigtig fint. Jeg ville gerne have danset jive, men det fik jeg ikke lov til, siger hun og fortsætter:

- Men jeg tabte den bare fuldstændig. Vi har øvet de der trin tusinde gange. Jeg kunne den godt, men så kommer vi ind, og så kunne jeg den så ikke alligevel. Alt gik bare galt.

- Jeg sad lige lidt foran, men så kiggede jeg på Birgit, og så kunne jeg se, at det slet ikke gik. Det var irriterende, men det er lige meget. Det er fint, og alt er godt, supplerer Frederik Nonnemann med et smil.

Har lært rigtig meget

Birgit Aaby understreger, at hun trods det ærgerlige exit, ser tilbage på sin tid i 'Vild med dans' med stor glæde.

- Jeg har lært alt muligt. Det har været en gave at få lov at være med. Det har lidt været en terapiform. Jeg har simpelthen været igennem alle følelser, siger hun og fortæller, at hun også er blevet en del kilo lettere.

- Jeg har tabt mig otte kilo, og det har simpelthen været fantastisk, fortsætter hun.

- At se dig gå fra slet ikke at kunne tage et trin alene til faktisk at kunne danse en hel dans alene, det er jo et mirakel, at det er gået så stærkt, supplerer Frederik Nonnemann.

- Og hvad skal der så ske nu?

- Nu har vi mere fritid, og jeg skal til at arbejde. Vi bliver ved med at være venner og danse sammen, siger Birgit Aaby med et smil.

