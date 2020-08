Royalt selskab i TV2-program: Dus med Frede

Det femte og sidste afsnit af denne sæsons 'Kurs mod danske kyster' bliver torsdag aften sendt på TV2. Og denne gang får besætningen på Wallenberg royalt selskab.

Mikkel Beha og sønnerne inviterede nemlig kronprins Frederik ombord, og i godt to dage var han en del af turen, efter de stævnede ud fra Strandby i Nordjylland i juni.

Torsdag aften får seerne lov til at opleve, hvordan kronprins Frederik og Beha-familien klarede dagene sammen. Og Mikkel Beha fortæller til Ekstra Bladet, at det var en god oplevelse.

- Det var et møde med en kronprins, som var nysgerrig og vidende, og han deler mange af de interesserer, som vi har for at sejle, for historie og for at dykke, siger Mikkel Beha, der roser det nye medlem af besætningen:

- Jeg skal jo ikke være ham, der bedømmer kronprinsen, men det er jo ingen hemmelighed, at han jo er en dygtig sejler. Det ved man jo. Han er vokset op med at sejle, så man må sige, at han var et fremragende besætningsmedlem, griner Mikkel Beha.

Kronprins Frederik passede godt ind med resten af besætningen. Foto: TV2

Han fortæller, hvordan det kom i stand, at Wallenberg fik royalt selskab:

- Det var en forespørgsel. Vi spurgte, om han havde lyst til at sejle med på en del af vores togt, og det takkede han heldigvis ja til, siger Mikkel Beha og fortæller, hvorfor det lige var kronprins Frederik, de gerne ville have med ombord.

- Jeg syntes, at hvis vi skulle have en gæst med ombord, så ville han være den mest spændende. Han er vokset op med danmarkshistorien, og stort set siden han blev født, har han ligget og sejlet rundt i de danske farvande hver sommer med Kongeskibet. Det var jo det samme, vi gjorde her, så det gav god mening, at det skulle være ham.

En positiv overraskelse

Der var ikke lagt et specielt royalt program, og kronprins Frederiks besøg adskilte sig ikke fra et besøg af en hvilken som helst anden person, fortæller Mikkel Beha.

- Det var jo en af de positive overraskelser, at det gjorde det faktisk ikke. Han er jo god til at være på et skib, og han er nem at være sammen med. Så han gled lige ind. Han fik sig en kahyt, og så kunne man mærke, at han var vant til at skulle være en del af et hold og bevæge sig på et skib, siger han.

Både Beha-familien og kronprins Frederik elsker at dykke, så det var naturligvis en del af programmet. Foto: TV2

Dus med Frede

Normalt er man ikke dus med de kongelige, men det var Beha-familien i denne omgang.

- Vi aftalte at være dus i de dage. Det giver god mening at være det på et skib, når man for eksempel skal kommunikere om at tage nogle fortøjninger, smide et anker eller hive en gummibåd op eller ned.

Mikkel Behas kone, Marian, var ikke med på turen med kronprinsen, og det var hun da lidt ærgerlig over.

- Det ville hun gerne have været med til, men det havde hele tiden været planen, at der var et større familiearrangement, der skulle passes. Det kom til at falde sammen med hans besøg, men det kan jo være, hun får chancen en anden gang, siger MIkkel Beha.

Du kan se 'Kurs mod danske kyster' i aften klokken 20:00 på TV2 eller nu på TV2 Play.