Rystede seere: Blod og lig afbrød 'Den store bagedyst'

Der var lagt op til en rigtig hyggeaften i mange danske familier lørdag aften, da seermagneten 'Den store bagedyst' havde premiere.

Men hyggen blev kontant afbrudt på uhyggeligste vis hos flere seere med pludselig klip af blod, lig og politiklædte mænd.

På DRs Facebook-side skriver flere om de absurde afbrydelser i det ellers så familievenlige program, hvor den største spænding normalt er, om moussen har sat sig, og glacen er blank.

En af dem, der endte med at måtte slukke for kagekonkurrencen, var Anna. Hun ønsker ikke sit navn frem i denne artikel, men Ekstra Bladet kender hendes fulde identitet.

Sammen med sin 11-årige datter var hun taget besøg hos en veninde, der har en jævnaldrende pige.

- Pigerne havde bagt kage, og vi skulle rigtig hygge os og se 'Den store bagedyst', men pludselig helt ud af det blå begyndte der at komme underlige og uhyggelig klip i udsendelsen, fortæller Anna.

Ramt af blodprop: - Jeg blev virkelig bange

Det første klip var af nogle mænd i politiuniformer. Det varede få sekunder.

- Vi forstod først ikke, om det var en del af 'Den store bagedyst', men det gav ikke rigtig nogen mening. Jeg tjekkede, hvad der var på de andre DR-kanaler, for der var DR-logo oppe i hjørnet. Med klippet stammede ikke fra DR2, siger Anna.

Næste afbrydelse kom, da amatørbagerne skulle bage en kage om deres idol eller noget, der betød noget særligt for dem.

- Der kom klip af døde mennesker. Min datter syntes, at det var så uhyggeligt. Kort efter kom der et klip i sort/hvid med en, der løb udenfor i mørket med en lommelygte, fortæller Anna.

Klippene blev mere og mere uhyggelige og viste blandt andet en scene fra et hospital, hvor der lå et lig på en briks.

- Min datter gav på det tidspunkt udtryk for, at hun ikke rigtig havde lyst til at se mere af 'Den store bagedyst', men vi fortsatte, for vi troede jo, at det ville stoppe med de klip, siger Anna.

Vandt 'Den store bagedyst': - Det fuckede mig lidt op

Men de blev klogere.

- Pludselig var der et klip med en dreng, der løb i en mørk gang. Man ser ham i første omgang bagfra. Kort efter blev der klippet tilbage til drengen, der vender sig om og viser et blodigt øje frem. Det fik pigerne til at skrige. De blev så bange og holdt sig for øjnene. Der valgte vi at slukke, siger Anna, der besluttede sig for at skrive om oplevelsen på Facebook.

- Jeg ville gøre DR opmærksom på, at der var et problem. Det var virkelig voldsomt, for ingen var jo forberedt på, at der ville komme så uhyggelige ting i 'Den store bagedyst', siger hun.

Anna er ikke alene om at have oplevet de uhyggelige klip midt under bage-premieren.

'Godt nok imponerende at kanalen skifter til en anden serie undervejs - nu er det sket 5-7 gange allerede...dr appen på Apple tv, skriver en seer. En anden bekræfter problemet med følgende post:

- Det gør vores også på apple tv’et og det er ikke børnevenlige klip.

Det var også via et Apple-tv, at Anna så 'Den store bagedyst'.

I en mail til Ekstra Bladet skriver DR, at de nu er gået i gang med at undersøge, hvordan de uhyggelige klip havnede i kage-premieren.

'Vi er meget kede af at høre, at der er seere som har oplevet ubehagelige billeder midt i et program. Det beklager vi utroligt meget. Vi er ved at undersøge sagen til bunds og vi vil meget gerne høre fra de berørte seere, oplyser DR.