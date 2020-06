Rystede TV2-deltagere: Er det porno eller voldtægt?

Fem unge danske pornoforbrugere rejser sammen til Spanien for at opleve pornoindustrien tæt på egen hånd i TV2-programmet 'Porno klædt af'.

I aftenens afsnit skal de fem ud og se bukkake blive optaget. En pornooptagelse, hvor et større antal af mænd onanerer og efter tur har udløsning ud over de kvindelige pornoskuespillere.

Det sætter gang i tankerne hos deltagerne, og flere begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om det er porno eller voldtægt, de overværer.

Under optagelserne forlader flere af pigerne rummet, da optagelserne bliver for voldsomme.

- Det blev simpelthen for meget for mig. Der var så mange mænd, der gik rundt omkring en hele tiden. Alle kvinder, der var til stede i rummet følte, at vi blev kigget på, som om vi var deres desserter, siger Rebecca Trolle til Ekstra Bladet.

Fie Sommer var også en af pigerne, der måtte forlade rummet.

- Jeg fik en følelse af, at det der skete var forkert. Jeg følte mig hjælpeløs i situationen, siger Fie Sommer.

De fem medvirkende i 'Porno klædt af' er ude for at se en pornooptagelse, der virkelig rykker deres grænser. Foto:Anders Löfstedt/TV 2.

Til optagelsen møder de Torbe, der har været 23 år i branchen. Han er både producent og skuespiller. Men han er også tiltalt for at have haft sex med mindreårige.

- Interaktionen mellem mændene, de unge piger og Torbe, der tog fat i dem og råbte af dem, var ikke okay. Jeg ville ikke overvære resten eller blive blandt mænd, der fik mig til at føle ubehag, siger Rebecca Trolle.

I afsnittet møder de en tidligere pornojournalist, der fortæller, at han måtte forlade pornoindustrien, efter han oplevede en pige, der fik en overdosis under en optagelse, hvor ingen greb ind og hjalp.

- Man begynder at føle sig lidt skyld. Har jeg måske set en reel voldtægt uden at vide det, siger Sebastian Di Caprio i programmet.

Se hele afsnittet i aften kl 22.15 på TV2 eller TV2 PLAY.