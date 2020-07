Rystende corona-oplevelser: Kæmper for ikke at græde

Coronavirussen har i de seneste måneder været det helt store samtaleemne i verden - og derfor kommer virussen også til at spille en vigtig rolle i den kommende sæson af tv-serien 'Greys hvide verden'.

- Vi kommer helt sikkert til at adressere pandemien. Man kan ikke være en længerevarende hospitalsserie uden at fortælle de medicinske historier, som præger vores liv, siger executive producer Krista Vernoff ifølge PEOPLE.

Hun fortæller desuden, at forfatterne bag serien inden hver sæson holder møder med læger fra den virkelige verden, så de hele tiden er opdaterede på, hvad der foregår, og hvordan folk i branchen har det.

- Hvert år kommer lægerne og fortæller deres historier, og normalt fortæller de deres sjoveste eller mest vanvittige historier, siger Krista Vernoff og fortæller, at samtalerne forud for denne sæson er meget anderledes:

- Det føles mere som terapi. Lægerne kommer ind, og vi er de første, som de taler med omkring de mange forskellige oplevelser, de har. De ryster og forsøger at lade være med at græde. De er helt blege, og de taler om det, som var det krig - en krig, de slet ikke var oplært til.

Og det er de alvorlige historier, som 'Greys hvide verden'-holdet skal forsøge at lave til tv-underholdning.

- Jeg føler, at vores serie har en mulighed og et ansvar for at fortælle nogle af de historier. Vores samtaler handler om, hvordan vi holder liv i humoren og romancerne, mens vi fortæller de smertefulde historier, siger Krista Vernoff.

Krista Vernoff og resten af holdet har lidt tid endnu til forberedelserne. Optagelserne til den 17. sæson er indtil videre udsat på ubestemt tid på grund af netop coronavirussen.