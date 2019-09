Rystet: - Det er virkelig hårdt

Danskerne har stiftet bekendtskab med danseren Mille Funk, efter hun fredag efter fredag er tonet frem på skærmen på TV2 som en del af programmet 'Vild med dans'.

Når 28-årige Mille Funk ikke danser, har hun et ganske almindeligt arbejde hos Aller Media som Campaign Manager.

- Jeg er totalt skuffet

Torsdag gennemførte koncernen dog en større fyringsrunde, hvor 60 medarbejdere blev afskediget som led i en stor spareplan. Op til det store show fredag aften havde Mille Funk derfor haft masser at tænke på. Hun risikerede nemlig som led i fyringsrunden også at miste sit job, som hun er meget glad for.

- Jeg er sluppet igennem, og jeg kan beholde mit job, men jeg har rigtig mange gode kolleger, som ikke er, så på den måde er har det også været en rigtig, rigtig hård uge. Jeg var lidt presset i går (torsdag, red.), da det hele skete. Vi trænede tidligt om morgenen, og jeg vidste, at jeg skulle derind bagefter, siger hun til Ekstra Bladet.

Mikkel Kessler og Mille Funk fik stor ros fredag aften. Foto: Mogens Flindt

Ved siden af sig selv

Derfor var hendes tanker også et helt andet sted, da hun sammen med partneren Mikkel Kessler trænede til fredagens strabadser.

- Hun lavede en fejl. Jeg har aldrig set hende lave en fejl. 'Åh, det var mig', sagde hun. 'Er du sikker på det?', sagde jeg. Det var hun så, og så var jeg i chok, lyder det fra Mikkel Kessler.

Selvom Mille Funk er glad for, at hun trods alt har kunnet beholde sit job, er hun stadig påvirket af situationen, fordi hun på grund af fyringsrunden har mistet en række gode kolleger.

- Jeg var nok lidt ved siden af mig selv i går, for man er så meget i det her (Vild med dans, red.), men det andet er jo mit liv, og der er nogen mennesker meget tæt på mig, som ikke er sluppet igennem, og det er virkelig hårdt. Så det har været en hård uge, fordi alt det her har været oveni. Det er jo det liv, jeg skal tilbage til, når alt det her sjove 'Vild med dans' er slut, ikke? Og det er da aldrig rart at gå og være usikker på, om man er købt eller solgt, siger Mille Funk.

- Men det er dejligt, at jeg slap fra en fyring. Det er jeg glad for. Det havde lige været et lidt hårdt tidspunkt, hvis jeg skulle få en fyring lige nu, understreger hun.