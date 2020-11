Rystet: Tæt på sammenbrud for åben skærm

'Luksusfældens' eksperter Kenneth Hansen og Jan Swyrtz kommer på noget af en opgave, når de i tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' skal forsøge at bryde den facade ned, som 25-årige Mikkel fra Rødovre har bygget op.

En facade, der er bygget op af guldkæder, dyre ure, tatoveringer og et massivt forbrug på byture med vennerne, der skal få ham til at fremstå som en stor kanon for omverdenen. Bare det seneste år har han brugt 44.500 kroner på at se ishockeykampe og byture.

Med en gæld 239.000 er eksperterne da også klar i spyttet om, hvad Mikkel skal gøre, før de kan hjælpe ham på vej ud af de økonomiske problemer.

Han skal fortælle de mennesker omkring ham, hvordan han har opbygget den her facade, og at han faktisk er i økonomiske problemer.

Det huer ikke ligefrem den 25-årige Mikkel, der bliver så nervøs, at han begynder at ryste før opkaldene.

Mikkels gæld består af kviklån, billån, skattegæld og ubetalte regninger, og han er ikke helt selv klar over, hvad han har brugt pengene på.

- Tant og fjas, tror jeg. Og min bil.

Mikkels søster, Freja, er ved hans side gennem programmet. Foto: Nent Group Danmark

Vanvittig gæld: Nu er alt fuldstændig forandret

Har aldrig haft en opsparing

Mikkel har heller aldrig haft en opsparing - eller haft lyst til at have en.

- Fordi jeg ikke ser min fremtid være særlig lys, så hvad fanden skal jeg spare op til. Sådan har jeg tænkt. Der er en ting, jeg rigtig gerne vil spare op til. Jeg vil gerne have min egen lejlighed. Mit eget sted, siger han.

Der skal ændres en hel del i måden, Mikkel lever på, hvis han ønsker at købe sin egen lejlighed en dag. Lige nu har han nemlig et overforbrug på 3400 kroner om måneden.

- Den facade, du har haft, og som forhåbentlig nu er nedbrudt, den har været lånefinansieret, siger Kenneth Hansen, da de står i Mikkels hjem og konfronterer den tydeligt rystede 25-årige mand med overforbruget.

- Den facade bliver sparket hårdt ned og kommer aldrig tilbage. Fuck for satan, 3400, siger Mikkel, der tydeligt bliver berørt af det høje beløb.

Bilen er han ikke meget for at skulle skille sig af med. Foto: Nent Group Danmark

Får penge af mor til husleje: Bruger dem på slik og sodavand

Det er dog ikke alt, Mikkel er klar til at ofre for at kunne få økonomien tilbage på rette spor, for ikke nok med, at han er i økonomiske problemer, så kæmper Mikkel med store smerter efter en rygskade, der gør, at han heller kan lave tunge løft.

Han har af lægerne fået den dystre melding, at han ender i en kørestol, hvis han ikke begynder at passe på sig selv.

Derfor er han heller ikke meget for at skille sig af med den bil, der koster ham 4000 kroner om måneden, da eksperterne sæt.

- Jeg kan ikke undvære den. Det er min mulighed for at komme rundt og ikke isolere mig selv i min lejlighed. Jeg kan ikke handle. Kun ved at købe én liter mælk ad gangen.

Du kan se, om det lykkes Mikkel at sparke facaden ned, og om han beholder sin bil tirsdag klokken 20 i 'Luksusfælden' på TV3 og Viaplay.

