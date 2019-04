Så du Christian og Sidsel på TV2? Sådan går det i dag

Tirsdag aften sendte TV2 første afsnit af dokumentarserien 'Et ægte par', hvor seerne følger parret Christian og Sidsel, der begge har Downs Syndrom. Her kan du blive klogere på, hvordan det går dem i dag

26-årige Sidsel Boel Kruse og 27-årige Christian Larsen er forelskede til op over begge ører.

De er begge født med Downs Syndrom, og siden de mødtes, har de haft en helt særlig kemi. Det første møde fandt sted på et sodavandsdiskotek i Odense i 2007.

- Jeg faldt for hans charme. Han smilte sødt, og hans krystalblå øjne var som 10.000 safirer, der skinner, siger Sidse Boel Knudsen i dokumentarserien.

- Hun havde nogle flotte øjne, og jeg kunne godt lide hende, lyder det fra Christian Larsen. Romancen blev dog ikke til noget i første omgang, fordi de begge kun var 14 år.

Som 18-årige mødte Sidsel Boel Knudsen og Christian Larsen dog hinanden igen. Denne gang på et bosted, og her blev de hurtigt kærester.

I dokumentarserien 'Et ægte par', som blev sendt for første gang tirsdag aften på TV2, følger vi Sidsel Boel Knudsen, Christian Larsen og deres op- og nedture.

Sagde endelig ja

De har kendt hinanden i ti år, været kæreste i seks, og i dokumentarserien bliver seerne blandt andet inviteret indenfor til parrets bryllup. Et bryllup, Sidse Boel Knudsen har drømt om, siden hun mødte Christian - eller sin 'prins', som hun kalder ham - for allerførste gang.

Christian Larsen er landmand, mens Sidsel Boel Knudsen drømmer om at lave musikvideoer for Lady Gaga. Hun er en storbypige, men er alligevel gået med til at flytte på landet for at være sammen med sin 'prins'. Derfor bor parret nu sammen på Christians familiegård på Fyn.

22. april 2017 sagde parret så ja til hinanden.

- Jeg så en prins, som tog mig i hånden og fløj ud i sit kongerige. Jeg elsker eventyr, siger Sidsel Boel Kruse om brylluppet i dokumentarserien.

Christian og Sidsel blev gift i 2017. Foto: Emil Langballe

Dropper babyplaner

I programmet kommer seerne også helt tæt på parrets svære beslutninger, og når kærligheden gør ondt. De har nemlig flere alvorlige snakke og diskussioner om, hvorvidt de skal have børn. Er de i stand til at tage vare på et barn? Er det for hårdt?

Parret ønsker at være 'en rigtig familie', men er i tvivl om, hvorvidt de kan magte det. Derfor følger man i serien, hvordan de prøver kræfter med en babysimulator for at se, om det vil være realistisk for dem at blive forældre.

- Det var sjovt, men også hårdt, siger Christian Larsen i programmet.

Planerne om baby er dog efter optagelserne til dokumentarserien, der til at starte med udkom som film, blevet skubbet helt til side.

Det fortæller Emil Langballe, der er instruktøren bag 'Et ægte par', til Ekstra Bladet, da vi fanger ham til en snak over telefonen om, hvordan det går parret i dag. Emil Langballe har som instruktør af dokumentarserien fulgt Sidsel Boel Knudsen og Christian Larsen i flere år.

- Jeg har jo nok fulgt dem i den mest turbulente og udfordrende tid i deres forhold. Men det har kun gjort dem og deres samhørighed stærkere. De har jo skullet tage mange valg. De prøvede med en hund og også en babysimulator, og efterfølgende er de blevet ret enige om, at de ikke skal have børn eller andre kæledyr. De tanker er blevet manet til jorden. De har lært, at deres tosomhed er vigtig for dem. De kan godt lide, at de kan tage væk, se en film, når de har lyst, eller sove på sofaen, siger Emil Langballe med et smil og fortsætter:

- Jeg tror, den proces, de var igennem med hunden og babyen, har været meget lærerig for dem, og det har gjort, at de er blevet endnu stærkere knyttet til hinanden, selvom det var hårdt i en periode.

Christian elsker livet på familiegården. Foto: Emil Langballe

Stærkt forhold

Ifølge Emil Langballe har parret det i dag rigtig godt, og deres forhold er kun blevet stærkere, efter kameraerne er blevet slukket.

- De bor stadig på gården, og de har det bare så godt sammen. Sidsel går stadig i skole et par dage om ugen, og så går hun i et dagtilbud. Hun har fået mod på det der med film, efter hun har været med i 'Et ægte par', og hun har faktisk været til en casting på en fiktionsfilm. Jeg ved dog endnu ikke, hvordan det er gået, siger Emil Langballe og fortæller videre om Christian:

- Han elsker jo sit arbejde på gården. Det bliver han ved med i en eller anden form. Han har altid drømt om at blive landmand. Han trives godt med dyrene. To gange om ugen er han i et form for dagtilbud, hvor han er sammen med en masse venner, og hvor de godt kan lide at få en øl, siger han.

Vigtigt budskab

Emil Langballe fortæller, at parret har haft et helt særligt formål med at stille op og være med i filmen 'Et ægte par', som nu er blevet til en dokumentarserie på TV2.

- Sidsel vil gerne vise, at man kan have et fint og rigt liv, selvom man har Downs Syndrom, og at man kan berige verden, selvom man har Downs. Det var hendes primære formål med at være med. Den måde, de lever sammen på, er forbilledlig for mange mennesker, og det vil de gerne vise resten af Danmark. Samtidig drømmer Sidsel jo om et filmstjerneliv, og det får hun måske en smag af her. Hun har jo en hang til glamour, siger han med et smil og tilføjer:

- Men det primære formål for hende har været at vise, at livet med Downs også er et liv. Sidsel kalder det 'Ups Syndrom', fordi hun synes, det er en force. Hun føler sig speciel og unik. Det vil hun gerne give videre, og det har jeg forsøgt at få frem i filmen, siger Emil Langballe.

Sidsel og Christian i New York. Foto: Emil Langballe

Allerede inden dokumentarserien fik premiere på TV2 tirsdag aften, har Christian og Sidsel fået mange reaktioner fra danskere, der sender positive kommentarer og kærlighed deres vej. Flere klip fra filmen er nemlig allerede blevet delt flittigt på de sociale medier.

- Jeg tror, de har nydt det ret meget. Det er mit indtryk. De synes, det har været sjovt og ret spændende at være med. Der blev jo hurtigt delt et billede fra filmen af Anders Hemmingsen (kendt instragrammer, red.), og det er blevet set over 500.000 gange. De sagde så fine ting til hinanden, og vi har bare kun fået positive kommentarer. Folk opfordrer hinanden til at tale pænere til hinanden, og på den måde kan Christian og Sidsel blive en inspiration for andre, fordi de er så søde og ærlige. Det virker ægte på en eller anden, lyder det fra instruktøren.

Gode venner

For Emil Langballe selv har det været en stor oplevelse at følge Sidsel og Christian og lave filmen 'Et ægte par'.

- Jeg har kendt Sidsel, siden hun var helt lille. Hun har gået i skole med min lillebror, der er udviklingshæmmet. Jeg har altid syntes, at udviklingshæmmede bliver fremstillet stereotypt i medierne, og for mig var hun det perfekte eksempel til filmen. Med den vil jeg gerne vise, at mennesker med Downs også kan være komplekse mennesker med komplekse følelser, og at de kan leve et meningsfuldt liv, hvor de ikke behøver at blive placeret i en institution, siger han og fortsætter:

- Jeg kiggede på Christian og Sidsel, og jeg tænkte bare, at de var enormt inspirerende. De har været sammen længe, men det er, som om de stadig er nyforelskede. De håb og drømme, de har, er noget, folk kan spejle sig i. De er genkendelige. Den måde de taler og lever sammen er forbilledlig, og også den måde de rummer hinanden på. De er ret forskellige, men de passer godt sammen, og det kan folk lære noget af.

Plakaten til 'Et ægte par'. Foto: Emil Langballe

Ifølge Emil Langballe er han blevet tæt med både Sidsel og Christian i forbindelse med produktionen af filmen.

- Vi er kommet ret tæt på hinanden. De ringer tit til mig. Vi skal blive ved med at ses, og jeg skal blive ved med at besøge dem på gården. De er meget gæstfrie og modige. Det er jeg taknemmelig for. Det har været vildt sjovt og berigende at lave den her film, og jeg er meget stolt af den og af dem for, at de har turdet være så modige og ærlige.

- Christian og Sidsel er også rigtig glade for resultatet. Jeg havde dem jo med til premiere i forbindelse med CPH:DOX, og jeg har sjældent set nogen indtage en scene med så stor stolthed, som Sidsel gjorde. Hun indtog den røde løber med en kæmpe kjole og strålede. De er så glade og stolte, og det er deres fortjeneste, at det her har kunnet lade sig gøre, siger Emil Langballe.

- Hvem ved, måske laver vi en ny film om 30 år, når vi alle er blevet gamle, afslutter han.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Sidsel og Christian, da de tirsdag har et meget travlt program.

Du kan se 'Et ægte par' tirsdage på TV2 kl. 20.50 eller på TV2 Play.