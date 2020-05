Så du det? TV2-vært i kiks på direkte tv

Vært på Go' morgen LIVE' Janni Pedersen var ved at vælte på live-tv, men det slår ikke den garvede vært ud

En sprække i en bro ved TV2's 'Go' morgen LIVE'-studie i Tivoli fik i sidste uge nær bragt tv-vært Janni Pedersen ud af balance, da hendes stilethæl satte sig fast, og klippet har siden fået en del opmærksomhed på sociale medier.

Janni Pedersen har nu selv delt klippet på sin Instagram med kommentaren 'Tager sneakers på næste gang vi skal åbne Go Morn på broen'.

Til Ekstra Bladet fortæller den 51-årige vært, som i øjeblikket vikarierer for Louise Wolff i morgen-sendefladen, at hun har fået flere henvendelser efter sit uheldige stunt.

- Der var nogle stykker, der skrev til mig, om jeg ikke kunne tage nogle flade sko på, for de så gerne, at jeg fortsatte lidt på 'Go Morgen Danmark' med et førligt bentøj.

- Så vi tænker, at hvis vi skal derud på broen igen, skal vi måske lægge en eller anden form for gennemsigtig underlægning, så jeg ikke skal være så bekymret for at vælte. Eller også bliver det den flade sko, siger hun.

Selvom det ifølge Janni Pedersen er et under, at det ikke skete før, er det ikke noget, der bekymrer hende synderligt.

- Jeg tror bare, at seerne godt kan lide, at der sker lidt, så det ikke er så poleret det hele. Vi er jo faktisk rigtige mennesker, der også kan falde, siger hun.

Klippet er fra 'Go' Morgen Danmark', der blev sendt på TV2 8. maj og kan ses i sin fulde længe på TV2 Play.

Ved at tude

Til trods for de lumske riller befinder Janni Pedersen, som normalt optræder i mere alvorlige omgivelser i nyhedsstudiet som vært og reporter for TV2 News, sig godt i rollen som vært på morgenprogrammet.

- Det er dejligt at få lov til at grine og til at spise noget utrolig lækkert mad klokken kvart i ni om morgenen, og så er det et meget fint univers, siger hun.

De tidlige mødetider er tv-værtens eneste anke.

- Jeg synes, det er svært at stå så tidligt op, fordi jeg er gået i overgangsalderen, og jeg kan ikke sove, når jeg ikke sover sammen med min mand, og han er ude i vores kolonihavehus, så jeg sover stort set ikke lige for tiden. Men når vi først er i gang, er det simpelthen så sjovt, siger hun.

Det er vigtigt for den 51-årige tv-vært at give seerne en god og behagelig start på dagen, når hun toner frem på 'Go Morgen Danmark'. Foto: Linda Johansen

Det er vigtigt for hende at sørge for, at der er god stemning, når danskerne følger med over morgenkaffen, og de mere personlige historier i programmet går helt ind.

- Jeg har da oplevet, at jeg har været ved at tude et par gange, men så har jeg heldigvis briller på, så folk kan ikke se det. Men jeg er jo også blevet væsentligt ældre end dengang, hvor Lasse (Sjørslev, red.) og jeg sad og lavede morgennyheder. Og så bliver man mere rund. Jeg er blevet bedstemor i mellemtiden, og jeg kan godt mærke, at jeg tager tingene lidt mere ind. Men så er det jo rart, at man kan bruge den side af sig selv og få det bedste frem i folk, når de er inde i studiet, siger hun.

Stadig kritisk

Selvom Janni Pedersen det næste år indtager den mere personlige rolle i 'Go' Morgen Danmark', har hun ikke pakket den bidske nyhedshund helt væk.

Den kan stadig bruges, når partilederne for eksempel er gæster i studiet, fortæller hun.

Sammen med kollegaen Lasse Sjørslev var Janni Pedersen i flere år fast inventar på morgennyhederne på TV2 News. Foto: Mogens Flindt

- Jeg kan godt lide at være med til at vise sammenhængskraften og det gode i samfundet og folk, der vil hinanden noget godt. Der er jo politikere, der er gode venner på tværs af partiskel, og når jeg interviewer, kan jeg godt lide at vise, at der er nogle folk, der godt kan lide hinanden og har respekt for hinanden, på trods af at de befinder sig på hver sin fløj.

- Jeg kunne mærke på reaktionerne i starten, at folk ville have, at jeg skulle være sød og ikke stille så kritiske spørgsmål, men jeg må bare sige, at der går jeg altså ikke på kompromis. Jeg gør det ikke anderledes, end jeg gjorde på News, jeg er bare tættere på dem her, end når jeg står over for dem inde på Christiansborg, siger hun.