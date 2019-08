Så du Louise i 'Robinson? Derfor tudede jeg

Louise Guldberg er stor fan af 'Robinson Ekspeditionen'. Nu medvirker hun selv i realityprogrammet, hvor hun og 20 andre deltagere kæmper om 500.000 kroner.

- Det føles så surrealistisk, at jeg er med i programmet. Nu er jeg pludselig en af dem, jeg selv plejede at se op til, fortæller hun til Ekstra Bladet, der møder hende til snigpremiere på den nye sæson.

- 'Robinson' er det fedeste program nogensinde. Jeg er ikke bare fan af programmet, jeg er fan af at gøre noget 100 procent, og det er det, programmet handler om, uddyber hun.

Louise Guldberg er taknemmelig for den støtte, hun får fra sin kæreste og sin familie. Foto: Mogens Flindt

Blev sendt i eksil

Men selvom Guldberg har set samtlige afsnit af 'Robinson Ekspeditionen', var hun ikke forberedt på den udfordring, der ramte allerede på første dag på øen. Hun meldte sig frivilligt til at gå i eksil efter at have præsteret dårligt til den første holdudfordring.

- Det var ikke den fedeste start, og jeg havde ikke set den komme. Men jeg tænkte 'det her er et bump på vejen, og jeg er nødt til bare at få det bedste ud af det', fortæller hun.

- Det her er 'Robinson Ekspeditionen', og her giver vi sgu ikke op.

Under eksilet formår Guldberg at starte et bål. Noget, der skabte stor glæde.

- Den følelse, jeg fik, var følelsen af fuldstændig overvældende lykke. Jeg havde fået slukket bålet to gange med mit eget pandesved, og så lykkedes det til sidst. Det er nok den samme følelse, som når man vinder i Euro Jackpot, forestiller jeg mig, siger hun.

Men bålet vakte også hjemve.

- Alle følelserne kom, og så begyndte jeg at tude, fordi jeg ikke kunne dele den her oplevelse med nogen. Jeg tænkte 'hvor ville jeg ønske, at min familie og kæreste kunne se mig nu'.

Den nye sæson af 'Robinson Ekspeditionen' kan ses hver mandag på TV3 kl. 20.00.