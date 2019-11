Så du 'Øen' på DR? Derfor kollapsede Mathias

20-årige Mathias var for alvor presset under aftenens afsnit af DR-programmet

Der er ingen tvivl om, at den unge, jyske Mathias Iversen gerne vil give den max gas under DR-programmet 'Øen - en ny begyndelse'.

Desværre er det svært at vide på forhånd, hvor presset man egentlig bliver, når man lever på en øde ø og ikke på nogen måde får nok mad og drikke over en længere periode.

Det fik 20-årige Mathias virkelig at mærke under aftenens afsnit af DR-programmet, hvor Horsens-fyren pludselig ikke følte, at han kunne trække vejret, hvorefter han efterfølgende faldt om, så de andre deltagere måtte bære ham i en båre over i en seng i skyggen.

Nu åbner Mathias op omkring den voldsomme episode overfor Ekstra Bladet:

- Vi var jo alle underernærede, og jeg blev virkelig ramt af det. Jeg blev fuldstændig afkræftet, og så følte jeg pludselig, at jeg ikke kunne trække vejret og blev meget svimmel. Det blev værre og værre, og samtidig fik jeg angst over, hvad der ville ske, hvis jeg rent faktisk ikke kunne få vejret, og hvad man lige gjorde, når man nu var væk fra civilisationen. Så tankerne forværrede sikkert situationen, og derfor eskalerede det fuldstændig, fortæller han.

- Det var meget ubehageligt, da jeg faldt om, og der var da også lige et minut cirka, hvor jeg slet ikke var til stede. Da jeg så kom til mig selv igen, sad alle de andre omkring mig og gav mig vand og var super søde. De var virkelig gode til at hjælpe. Dog fik det mig til at tænke over, hvad der mon var sket, hvis jeg nu havde været alene. Så jeg var virkelig glad for, at de andre var der til at hjælpe mig så meget. De var der 100 procent for mig. Og det gav mig modet igen, fortsætter Mathias.

Giver aldrig op

På trods af at Mathias for alvor var presset, betød det dog ikke, at han overvejede at trække sig fra programmet. Han erkender dog, at han var bange for, hvorvidt han var i stand til at fortsætte, hvis han ikke fik det bedre.

- Selvom det var så ubehageligt, ville jeg ikke give op. Jeg havde indstillet mig på, at de måtte slæbe mig derfra, hvis jeg ikke skulle fuldføre. Det er som om, at når man sætter sig for, at man bare SKAL klare det, så sætter stædigheden virkelig ind i sådan en situation, lyder det fra Mathias.

- Jeg snakkede også med programlederen i alarmtelefonen, da hun ville høre, om jeg var ok eller helt i chok. Og der kunne hun høre på mig, at jeg var meget mig selv igen og godt kunne fortsætte, så det var rigtig heldigt. Der gik dog lige to-tre dage, før jeg var helt på toppen. Jeg fik heldigvis ikke så slemme ture efterfølgende, men jeg var også meget obs på at få nok vand og lige lidt ekstra kokos at spise, forklarer Mathias, der ikke er i tvivl om, at han aldrig har prøvet noget så hårdt som at medvirke i 'Øen - en ny begyndelse'.

- Det er uden tvivl det hårdeste, jeg nogensinde har oplevet. Jeg kan ikke mindes noget som helst, der på nogen måde har presset mig så langt ud. Også fordi jeg både var presset psykisk og fysisk og derfor følte mig helt magtesløs. Men alligevel har man et overlevelsesinstinkt, der gør, at man alligevel fortsætter, forklarer han.

Mathias slår desuden fast, at det bestemt kom bag på ham, hvor udfordrende det var at medvirke i programmet:

- Jeg var klart mere presset, end jeg havde forventet. Jeg havde regnet med, at det ville være nemmere, end det var. Og at jeg ikke ville blive slået så meget ud af underernæringen. Jeg kom jo derud som den her unge og friske dreng, der bare skulle give den gas, og så endte jeg med at være så presset og ikke have noget energi overhovedet. Det var da hårdt.

Jagter ny drøm

Forud for tv-deltagelsen håbede Mathias, at han ville blive mere voksen og moden efter oplevelen. Heldigvis ser det ud til, at det lykkedes.

- Det er jo svært at sige, hvornår man lige bliver voksen, men jeg kan godt mærke, at jeg er blevet mere moden. Jeg er blevet mere bevidst omkring, hvad jeg vil, og jeg står mere fast ved mine beslutninger. Jeg tænker mig også mere om nu. Mine venner siger ligeledes, at de kan mærke, at jeg har ændret mig, efter jeg kom hjem. De synes, jeg er blevet mere orienteret om, hvad jeg vil med mit liv, lyder det fra Mathias.

- Før tænkte jeg, at jeg ville læse kiropraktor, men nu har jeg fundet ud af, at jeg gerne vil være fotograf, og jeg har købt en masse udstyr. Jeg har også allerede været ude at filme et bryllup. Det var helt klart en interesse, jeg fik under 'Øen'-deltagelsen, forklarer han og tilføjer:

- Både fordi det var fedt at filme de smukke omgivelser, men jeg snakkede også meget med fotografen dernede. Han lærte mig en masse og inspirerede mig helt vildt ved at fortælle om sine oplevelser som fotograf. Så nu forfølger jeg den drøm. Min kammerat og jeg forsøger derfor nu at starte noget op sammen.

