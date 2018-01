Så du Sigmund i X Factor? Her har du set ham før

Drama ved Reality Awards: Legende nægtes adgang

Sanne Salomonsen var vild med ham. Det samme var Remee og Thomas Blachman.

Og dermed endte den sidste audition i DR's udgave af 'X Factor' med tre ja'er til Sigmund fra Færøerne. En 22-årig ung mand, der har for vane at imponere dommerne i talentprogrammer.

Tidligere har han stillet op til 'Danmark har Talent' på TV 2, hvor det ganske vist var sin dans, han bidrog med, men glæden i dommerpanelet var dengang ligeså stor, som den var den sene aftenstund i DR Byen.

- Jeg elsker virkelig bare at danse og synge, det har jeg gjort hele mit liv. Talentshows er for godt og crazy til at sådan en som mig kan forspilde chancen, griner han, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Han stillede op, fordi DR havde meldt ud, at årets sæson ville blive den sidste. Dermed var det også sidste chance for Sigmund for at vise sig frem for Danmark i landets mest populære show. Han erkender gerne, at der var nerver på.

- Jeg var den allersidste, så jeg havde hele dagen til at blive nervøs. Jeg er meget perfektionistisk, så jeg øvede mig hele dagen, og da vi nærmede os, og der blev tyndet ud i salen, blev jeg mere rolig. Så begyndte jeg at tænke, jeg var the shit, fortæller han.

Remee, Sanne Salomonsen og Thomas Blachman var alle vilde Sigmund. Foto: Mogens Flindt

Smilende Blachman

Mødet med dommerne slog ham ikke ud af kurs.

- Det var den fedeste oplevelse. Mega sjovt og virkelig hyggeligt. Slet ikke skræmmende, som jeg havde forestillet mig. Jeg var lidt nervøs for Blachmans reaktion, men han smilede og var positiv. Han forstod mig og det, jeg kan, fortsætter Sigmund.

Han er født i Danmark og er barn af en færøsk far og en dansk mor. Dermed træder han i fodsporene på flere i 'X Factor'-regi succesfulde færøske artister, som Linda Andrews, Sveinur og senest Jógvan. Sigmund håber, at hans deltagelse i programmet kan være med til at flytte nogle grænser i det lille ørige.

- Linda Andrews motiverer mig helt vildt. Hun sang sindssygt godt og havde fortjent at vinde. Hun er smuk og selvsikker. Jeg håber, at jeg kan blive den næste færing, der vinder 'X Factor', så jeg kan få folkene på Færøerne til at acceptere, at det er ok at være skør, mærkelig og homoseksuel, siger han entusiastisk.

Årets sæson bliver den sidste af 'X Factor' på Danmarks Radio. Programmet fortsætter dog til næste år – blot i TV 2-regi.