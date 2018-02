Så du X Factor? Denne detalje har du nok misset

Thomas Blachman har trukket nitten i 'X Factor' i år.

Anderledes konklusion kan man næppe danne sig, efter at have set Sanne Salomonsens unge artister, Remees gamle artister og Blachmans grupper i aktion i 'Five chair challenge', hvor fårene skilles fra bukken.

Faktisk står det så skidt til for den skaldede dommer, at han her til aften måtte fjerne to ud af fem stole, så han kan danne sine egne grupper ud fra Remee og Salomonsens efterladenskaber. De har flere gange sendt dygtige sangere på porten til Blachmans store forundring.

Men hans harme skal tages med et gran salt. For under dommerbordet har han nøje noteret, hvad hans meddommere har sendt hjem.

- Imens jeg prøver at være chokeret på den sunde fornufts vegne, så skriger jeg jo 'JA' indeni og har en lille notesbog under bordet, hvor jeg skriver deres navne op, for så kontakter jeg dem, inden jeg falder i søvn samme aften og siger, jeg vil arbejde videre med dem, afslører Thomas Blachman.

Det er ad helvedes til

Han startede sin five chair challenge ved at fjerne den ene stol. Senere fjernede han én mere. Han var omdrejningspunktet i programmet og lod flere gange sin frustration gå ud over de musikalsk udfordrede grupper. Blandt andet lød det fra Blachman.

'Det er ad helvedes til det her, det var det, jeg sagde. Det er ad helvedes til. I burde bare forsvinde alle sammen'

- Jeg er jo ikke interesseret i at såre nogen, men for at sige noget positivt, så er det skønt, at jeg for en gangs skyld fylder ret meget i programmet. Nogle gange tænker jeg, ligesom du gør, hvad fanden jeg laver her, og om der ikke var nogle større ting, man skulle i livet, forklarer Thomas Blachman og understreger, at han ikke fortryder sin hårde retorik.

Thomas Blachman med de tre grupper, han lod gå videre. Derudover sammensætter han selv to grupper ud fra de deltagere, som Remee og Sanne Salomonsen ikke kunne bruge. Foto: DR

Han lægger ikke skjul på, at han står med en kategori, der kan vise sig at blive op ad bakke.

Direkte adspurgt hvad der går igennem hovedet på ham, når han ser den ene dårlige optræden efter den anden i hans egen kategori, svarer han.

- Jeg bliver opløst, mismodig og demotiveret, for det er jo mennesker. Det er folk, der ikke aner, hvad der er for og bag i forhold til, hvilken retning, de skal gå. Men I skal ikke have ondt af mig. Folk på Danmarks Radio tjener en udmærket løn, siger han og tilføjer.

- Jeg ved sgu egentlig ikke, hvorfor det er sådan. I de andre kategorier kommer der jo en god sum af dygtige mennesker. Men vi skal tilbage til Citybois og selvfølgelig Embrace, før der var noget, der havde det samme niveau. Men så kan man jo lave sine egne grupper.

Afviser kritik

Er det ikke unfair at fjerne to stole fra folk, der er gået igennem audition og glædet sig til at arbejde med dig?

- Hvis man synes det, så kan man jo selv dukke op, så jeg kan vælge mellem noget, der har en chance på jorden. Jeg skulle have fjernet fem stole, hvis jeg skal være ærlig. Men så er der jo ikke noget program.

Har du en reel chance for at vinde i år, når du skal arbejde med en kategori, der er op ad bakke og sammensatte grupper?

- Det ved jeg efter første liveshow. Jeg vil sige, at ægteparret er godt. De er dygtige, og så må man se lyset i dem. Men det er svært at sige. Det er først i dag (i går, red.), at de kan være her hver dag, og jeg kan begynde at arbejde seriøst med dem uden, at de skal sidde seks timer i tog for at komme frem og tilbage. Vi er ved at finde sange, det er et helvede, siger Thomas Blachman med et stille grin.

Hvordan det kommer til at gå hans grupper, kan man se hver fredag i 'X Factor'.