Så er de her: Mød de nye 'Ex on the Beach'-deltagere

Knaldeprogrammet 'Ex on the Beach' er tilbage.

Sæson tre af det berygtede datingprogram, der i tidligere sæsoner har budt på alt fra sprøjteorgasmer til kæmpe skænderier over knuste hjerter, har premiere 1 september kl. 22.00 på på Kanal 4.

I al sin enkelthed har programmet ingen konkurrence, der skal vindes. Løbende flytter deltagernes ekskærester ind i villaen, hvilket kan skabe amoriner i luften eller udløse dramaer som aldrig før.

Når de otte nye deltagere flytter ind i villaen i Grækenland, er der bestemt lagt i kakkelovnen til endnu en vild omgang af realityprogrammet. De er ikke bange for at sige tingene, som de er, og mon ikke, sæsonen byder på masser af scoringer.

For svaret er ens for alle villaens nye beboere: De er ikke taget til 'Ex on the Beach' for at søge kærligheden.

Mød deltagerne her.

Sasja Nielsen, 20 år, Aarhus

Sasja er bartender, elsker at være omgivet af mennesker og er kendt i nattelivet som 'hende med røven'.

Hun har ikke været under kniven for at få sin bagdel, men har derimod brugt mange timer i træningscentret.

Sasja vil meget hellere sige tingene ærligt, og som de er, end at holde sig gode venner med folk. Foto: Janus Nielsen

Skulle hun møde den rette fyr, må han gerne have træning som en interesse, så de kan træne sammen.

- Det er vigtigt, at han ikke ligger og spiser pizzaer på sofaen, mens jeg er nede at træne.

- Det kunne være fedt, hvis vi kunne tage ned at træne sammen. Han skal da se pisse godt ud, vi skal jo shine sammen.

René Hoffbeck Rasmussen, 22 år, Gram

Man ved aldrig, hvad der sker, når humørbomben René er i nærheden, for han griber de chancer, der kommer i hans retning.

Ud af det blå slog han sig for nyligt ned i Spanien for at arbejde med telemarketing. Men da muligheden om at deltage i 'Ex on the Beach' bød sig, slog han til.

- Jeg kan godt bare lide at tage spontane beslutninger. Og det her er nok det mest spontane, jeg kan gøre.

René oplever, at flere ikke kan lide ham første gang, de møder ham. Han taler uden at tænke, og det kan af og til lyde arrogant. Foto: Janus Nielsen

Hans ligefrem tilgang til livet gælder mange aspekter af hans liv.

- Jeg ved nu ikke, om jeg er en fuld stodder. Men jeg er tit fuld i hvert fald. Ej, jeg taler, før jeg tænker. Så der kommer mange sjove og dumme bemærkninger. Jeg taler hele tiden.

Line Maria Busk, 22 år, Aarhus

Line Maria, der går under kælenavnet LM, er en travl kvinde. Hun arbejder fire forskellige jobs for at tjene godt med penge, og så går hun helst i byen hver weekend.

Og mon ikke hun også giver en svingom eller to, når hun rykker ind i 'Ex on the Beach'-villaen.

- Alt, jeg gør på et dansegulv, ser skide godt ud, og jeg er da toptrænet i at lave lapdances. Jeg har faktisk danset for Suspekt. Så den her popo skal også svinges lidt.

Line Maria lægger ikke skjul på, at hun er kræsen, når hun selv kigger efter fyre. Foto: Janus Nielsen

LM har mange bolde i luften, men en ny kæreste skal hun ikke også til at jonglere med.

- Jeg er her ikke for at finde kærligheden. Jeg er faktisk lige kommet ud af et lidt længere forhold, og det er første gang, jeg kun er mig. Det nyder jeg rigtig meget.

Jeppe Bjerregaard, 23 år, Kolding

Jeppe har fødderne solidt planet i jorden i Kolding, hvor han arbejder som bartender. Tidligere har den danseglade jyde boet i USA i et år, hvor han arbejdede som model.

Han bruger dog ikke sit modelflotte ydre til at score, men derimod sin personlighed.

Skal Jeppe Bjerregaard date en kvinde, skal hun være naturlig og uden botox og lignende. Foto: Janus Nielsen

- Jeg bidrager nok med noget karisma, noget rigtig personlighed og noget humor. Jeg kan godt lige at fyre en joke af eller to.

Men trods et flot udseende og karisma, har han været single siden 9. klasse. Til gengæld har han katten Molly, han elsker meget højt.

Tessie Skovly, 22 år, Tilst

Halv italiener, halv jyde. Sådan lyder den farlige cocktail, som 'Ex on the Beach'-deltageren Tessie er brygget på.

- Man kan 100 procent regne med drama. Hjemme i Danmark starter jeg bare skænderier for at starte skænderier.

Tessie har næsten altid været i et forhold. Hun kommer ind i villaen med et forhold på fire år og et på to og et halvt år i bagagen. Foto: Janus Nielsen

Tessie har faktisk været i forhold næsten hele sit liv. Og skal hun finde en ny fyr, er det ikke hende selv, der skal på jagt.

- Jeg scorer ikke. Jeg bliver scoret. Jeg danser, jeg sørger for at se godt ud, jeg hygger mig bare, så plejer de at komme.

Casper Nicolaisen, 24 år, Roskilde

Casper er klart den af fyrene i 'Ex on the Beach' sæson tre, der er mest pumpet.

- Jeg bruger sindssygt meget tid på at træne. Jeg træner seks gange om ugen. Jeg skulle gerne stille op i 'men's physique', der er lige under bodybuilding, i 2020.

Casper sagde 'ja' til 'Ex on the Beach, fordi han syntes, der skulle ske noget nyt i livet. Foto: Janus Nielsen

Når det kommer til hans drømmepige, er Casper godt selv klar over, at hun kan blive svær at finde. Hun må nemlig bestemt ikke være overvægtig, men hun må heller ikke være for trænet.

- Jeg ville beskrive drømmepigen som en med flotte øjne, pæne tænder, smal talje og en lille røv.

Julie Frederikke Jørgensen, 20 år, Ishøj

Julie er en lille kvinde på kun 156 centimeter. Men hvad hun ikke har i højden, har hun i munden.

- Jeg er meget direkte og ærlig. Alt, der kommer fra min mund, er ærligt. Jeg gider ikke tale folk efter munden. Så en fyr ved godt, hvis jeg gerne vil score ham.

Julie magter ikke at være i et seriøst forhold for tiden. Hun har brug for bare at være sig selv, og hun er ikke klar til at give en fyr den mængde opmærksomhed, det kræver. Foto: Janus Nielsen

Den direkte facon kommer også til udtryk i hendes humor. Julie, som arbejder i Bilka, tror faktisk, hun den dag i dag er single, fordi hun fjoller for meget.

- Jeg er ret useriøs, når jeg ikke er på arbejde, fordi jeg har brug for at være meget seriøs på arbejde. Så når jeg er ude, er der bare meget humor omkring mig. Det er der nogle, der ikke bryder sig om.

Kristian Sayre, 21 år, Amsterdam

Kristians mor bor i Danmark, hans far bor i Chicago, og hans bror bor i Miami. Han har selv haft adresse i Chicago, Sønderjylland og senest Amsterdam, hvor han arbejder som tourguide for Heineken.

Og 'Ex on the Beach' i Grækenland er altså næste destination.

21-årige Kristian går blandt andet efter en pige med humor, men han har ikke mødt særlig mange piger, der har fået ham til at grine. Foto: Janus Nielsen

- Det er den mest vanvittige oplevelse. For to måneder siden havde jeg slet ikke regnet med, jeg skulle være med i et realityprogram. Det er gået virkelig hurtigt, men jeg er virkelig glad og har det virkelig godt.

- Om 30 år, når jeg kigger tilbage, så husker jeg ikke den sommer, hvor jeg bare arbejede. Jeg husker den sommer, hvor jeg var med i det her.

'Ex on the Beach' har premiere på Kanal 4 1. september kl. 22.00 og vises også på streamingtjenesten Dplay.