Så gik den ikke længere: Ude af 'Vild med dans'

Lars Christiansen havde vist ikke pudset danseskoene tilstrækkeligt denne fredag, der endte med at blive den sidste i 'Vild med dans' for hans vedkommende efter en nervepirrende omdans med Emmelie de Forest.

Landsholdsstjernen fik karakteren 8, der var aftenens laveste, og manglede den fornødne opbakning hos seerne. Han var naturligt nedtrykt over at skulle forlade programmet efter blot fem udsendelser.

- Jeg er stolt over at have prøvet, og jeg vidste også, at jeg ikke ville blive verdens bedste danser. Jeg vil sige tak til Sofie og dommer. Tak, fordi jeg måtte være med, sagde han.

Kras kritik

I takt med at programmet skrider frem, kræver dommerpanelet som regel også mere og mere af nydanserne.

Således var det måske ikke så overraskende, at Lars Christiansen særligt fik på puklen i aftes.

- Din rytme skal forhåbentlig forbedredes. Du skal endnu mere ind i rytmen sammen med Sofie, og du skal godt nok op i hoften og strække benene.

- Det bliver robotagtigt. Så nu er du fortalt, hvad du er, og hvad hele rytmen er, lød det fra Anne Laxholm.

Uge 5: Her er dommernes karakterer

'Vild med dans' var denne fredag aften dedikeret til de glade 80’ere i anledningen af TV2’s egen fejring af kanalens 30-års fødselsdag.

Således udgjorde gamle hit som 'Den jeg elsker', 'Two Hearts' og 'Man in the Mirror' udgjorde lydtapetet, ligesom kvindernes kjoler og mændenes gevandter var i pangfarver og beklædt med skinnende palietter.

Dårlige odds

Bookmakernes talknusere regnede med, at Lucy Love, der var i omdans med Rosa Kildahl sidste fredag, ville få sparket.

Alt i mens tror de, at Molly Egelind, der indtil videre har høstet nogle af de højeste karakterer og endnu ikke er røget i omdans, vinder programmet 23. november, når finalen danses i Horsens.

Kendisdatteren scorede måske ikke så overraskende også karakteren 25, der var aftenens andenhøjeste.