Så lækker er den nye forsidefrue

Når den nye sæson af 'Forsidefruerne' løber over skærmen på TV3 for første gang torsdag aften, er det med et helt nyt ansigt som en del af castet.

Den tidligere model Karina von d'Ahé indtager nemlig programmet som erstatning for bloggeren Sarah Louise.

Karina har en fortid som succesfuld model, og i dag arbejder hun inden for pr. Hun er samtidig single og nyder tilværelsen som alenemor til en dreng på 13 år.

Men da hun var yngre, levede hun det vilde liv og holdt sig til blandt de kendte. Det skabte en del forsider om hende og også en del opmærksomhed.

Det fortalte hun til Ekstra Bladet, da vi mandag mødte hende til pressemøde i forbindelse med den nye sæson af 'Forsidefruer'.

- De sidste mange år har jeg lavet pr i skønheds- og modebranchen. Inden da var jeg fotografagent, og jeg har været caster og booker på Unique Models. Jeg har derudover været model i mange år og fløjet fra den ene storby til den anden i forbindelse med mine jobs for forskellige magasiner. Så jeg har været i mode- og skønhedssbranchen det meste af mit liv, og jeg har lavet mange forsider, siger hun til Ekstra Bladet.

Karina von d'Ahé til pressemøde på 'Forsidefruerne'. Foto: Olivia Loftlund

Karina von d'Ahé har blandt mange andre lavet en forside sammen med den svenske supermodel Marcus Schenkenberg.

- Det var en helt vild oplevelse at lave et job sammen med Macus. Han var jo helt vildt lækker og så lækkert bygget. Og så står han der i bar overkrop foran en. Vi havde et par sjove stunder sammen, og han er en rigtig sød fyr, siger Karina von d'Ahé med et grin.

- Mine tider som model førte mig vilde steder hen. Det var en fed tid, griner hun og fortæller, at hendes modelkarriere har blandt andet også ført hende på turné med Joey Tempis fra Europe, der står bag megahittet 'The Final Countdown' .

Trods de mange flotte fyre hun har mødt på sin vej, er hun dog i dag stadig single.

- Jeg blev skilt for ni år siden og har været single de sidste par år. Men jeg vil rigtig gerne have en kæreste. En rigtig mande-mand, som hviler i sig selv og viser overskud. Jeg synes, at mange af de mænd, jeg har mødt, hænger lidt i bremsen. Det er så usexet med mænd, der ynker. Jeg vil gerne have en, der føler, han har styr på sig selv og sit liv og har overskud til at starte et eventyr med mig, siger Karina von d'Ahé.

Karina sammen med Marcus Schenkenberg på forsiden af Wienerin. Foto: Karina von d'Ahé

Karina på forsiden af magasinet 19.

Ny i reality

Selvom Karina von d'Ahé har minglet med jetsettere det meste af sit liv, har hun aldrig optrådt i reality før. Den verden er derfor helt ny for hende.

- Jeg er meget spændt på, hvordan det bliver, og hvilke reaktioner jeg får, når programmet bliver sendt første gang. Jeg er i hvert fald forberedt på at få lidt af hvert i hovedet. Sådan er det jo, når man stiller sig frem, lyder det fra den nye forsidefrue.

- Nogen gange har jeg tænkt, hvad det er, jeg har rodet mig ud i, men det har virkelig også været sjovt og en god oplevelse at møde de andre fruer, fortsætter hun.

Karina van d'Ahé er et kendt ansigt i modebranchen. Foto: Olivia Loftlund

Karine von d'Ahé adskiller sig ifølge hende selv blandt andet fra de andre forsidefruer på grund af hendes størrelse, og hun håber, at hun kan bidrage med noget positivt til programmet.

- Jeg er jo plus size, og jeg vejer vel dobbelt så meget som de andre fruer, men det har jeg det fint med. Jeg synes, det er positivt, hvis jeg på den måde kan være med til at bidrage til lidt diversitet i programmet og vise, at skønhed kommer i alle former og størrelser. Jeg håber, jeg kan bidrage med et friskt pust, siger den nye forsidefrue med et smil.

Den nye forsidefrue har lavet mange forsider i sin tid som model.

Du kan se 'Forsidefruer' på TV3 torsdag aften kl. 21.00.

Se flere billeder fra Karinas tid som model herunder: