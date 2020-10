Så meget har Hilda tabt sig

Det er noget af en træning at være med i 'Vild med dans'. Hilda kan i hvert fald allerede mærke det

De fleste er nok enige i, at de første måneder med corona godt kunne sætte sig lidt på sidebenene.

Sådan gik det i hvert fald for 'Vild med dans'-darling Hilda Heick, der først i april blev enig med sig selv om, at nu kunne det altså være nok, og at hun måtte i gang igen.

Heldigvis har træningen med Michael Olesen fået den 74-årige op af stolen og ud på dansegulvet - og det kan mærkes.

Det fortæller Hilda til Ekstra Bladet efter fredagens udgave af 'Vild med dans'.

- Hilda taber sine bukser, når vi danser, lyder det spøgefuldt fra partneren Michael, men Hilda giver ham dog ret.

- Ja, jeg har faktisk tabt næsten fire kilo, siger hun med et lille smil.

En god måde at tabe sig

Og det er noget, der gør den nyudklækkede danser glad.

- Det er jeg simpelthen lykkelig for, fordi jeg har jo hygget mig, og jeg har fået de der kilo. Jeg stod og tænkte: 'Ej, det er jo frygteligt, jeg kan slet ikke passe noget af mit tøj mere', men nu har Michael jo hjulpet mig. Jeg vil også gerne tabe mig lidt mere, fortæller Hilda Heick.

Dansen er en hyggelig måde at tabe sig på, og Hilda nyder det, hun håber derfor også, at hun får lov til at danse flere danse.

Der er dog ikke noget specifikt mål med vægttabet.

- Nej, det er der ikke. Men jeg kan mærke det på min kondi. Når jeg går op ad trapperne, siger jeg ikke sådan 'hø', siger Hilda og udbryder en forpustet lyd.

- Det er simpelthen så skønt og dejligt, siger hun glad.

Michael er vild med at danse med Hilda og roser hende hele tiden. Selvom Hilda bedst kan lide at være lidt for hård ved sig selv.

Over til konkurrenten

Også Michael er meget tilfreds med sin partners indsats.

- Det, hun har præsteret de sidste par fredage, er helt fantastisk. Jeg er meget stolt af hende, lyder det med beundring.

Hilda har hver fredag sin Keld med i studiet, men 6. november bliver det uden gemalen, der skal optræde i det konkurrerende 'Fællessang' på DR.

- Hvordan har du det med, at han skal over til konkurrenten?

- Jamen jeg håber da, at vi trækker flere seere, end han gør, siger Hilda i et kæmpe grin.

Fredag blev ingen udstemt af programmet, men næste fredag er det tilbage til nerverne for de resterende ti par.

