Sådan går det efter 'Boligkøb i blinde'-mareridtet

Astrid og Steffen fik sig noget af et chok, da de første gang så, hvad eksperterne havde købt for deres penge

Der var ingen smil at spore, da Astrid og Steffen fra Frederiksberg så det hus, som eksperterne i programmet 'Boligkøb i blinde' på TV3 havde købt til dem - for deres egne penge vel at mærke.

Forinden havde de overdraget hele deres formue penge og en fuldmagt til tre eksperter, der fik magten til at købe et hus og renovere det.

Parret fik ikke lov til at se det, inden det blev købt, og set i bagklogskabens lys var det måske meget godt .

Da de så huset første gang, var de nemlig langt fra overbeviste om, at den 60'er villa, som eksperterne havde købt for deres penge, nogensinde ville blive til deres drømmehus.

- Jeg er åbenbart mere kræsen, end jeg lige troede. Jeg synes, det er forfærdeligt, lød det nedslået fra Steffen, da han første gang kastede øjne på boligen.

Og Astrid var enig.

- Lige nu er jeg bare helt modløs, fortalte Astrid i programmet og beskrev, hvordan hun havde en klump i maven over, at de havde købt et hus, som de på ingen måde kunne se sig selv i.

Men måske var parret alligevel lidt for hurtige til at dømme huset. Da eksperterne havde renoveret huset i flere måneder, og parret igen skulle se det, var det næsten ikke til at genkende.

Det var en noget mere smilende Astrid, der så huset for anden gang. Foto: TV3

Fortryder intet

Skuffede miner blev byttet ud med store smil.

De rum, som parrene havde været utilfredse med, de mørke trælofter og de gammeldags badeværelser, var nu fuldstændig forandret.

- Det er jo helt fantastisk - det havde jeg bare ikke set komme, lyder det fra 31-årige Steffen, da han ser hans nye hjem igen.

Og parret har da heller ikke set sig tilbage siden.

Sådan så det lille køkken ud til at starte med. Foto: TV3

Sådan så køkkenet ud, efter eksperterne havde renoveret det. Foto: TV3

Helt surrealistisk

Det er nu tre måneder siden, at de flyttede ind i huset, og de har været mere end vilde med det lige siden.

Det fortæller 30-årige Astrid til Ekstra Bladet.

- Det var en meget surrealistisk fornemmelse at overdrage alle vores penge til nogle andre. Selvom vi selv havde købt huset, føltes det jo ikke sådan, men i dag er vi så glade for, at vi var med i programmet, fortæller hun.

Faktisk er der ikke én eneste ting, som Astrid ikke har syntes godt om efterfølgende.

- Det hele er megalækkert. Det eneste, som vi måske ville gøre lidt anderledes, er, at vi ville have sparet en lille smule mere. Men der er ikke noget, som vi synes, er dårligt, siger hun.

Parret har da også i sinde at blive boende i huset, ligesom de nu selv er gået i gang med at lave videre på deres egne små projekter i hjemmet.

- Vi er meget glade, og huset er kun blevet mere værd. Vi har tænkt os at blive boende, lyder det afsluttende fra en glad Astrid.

