Sådan har du ALDRIG oplevet stjernen før

Matrix-stjernen Keanu Reeves har en af hovedrollerne i computerspillet 'Cyberpunk 2077,' der rammer konsol og pc i december.

Han spiller Johnny Silverhand - en tidligere musiker og soldat, der nu har fået nok af at korrupte virksomheder har overtaget magten. I forbindelse med arbejdet har Keanu Reeves igen flirtet med motion capture.

- Jeg har arbejdet en del med motion capture - blandt andet i Matrix-filmene - så det var meget familiært.

- Kreativt var det meget det samme, hvor vi startede med at lave et bibliotek af bevægelser og værktøjskassen, som animatorerne kunne bruge i deres arbejde med karaktererne, siger Keanu Reeves i et interview produceret af holdet bag 'Cyberpunk 2077.'

Han arbejdede også med indspilningen af Johnny Silverhands stemme. Og for det meste skulle dialogerne optages tre gange, da spilleren ofte kan vælge, hvordan Silverhand skal reagere.

- Johnny er enten en nar, eller han er glad, eller han prøver at være overbevisende. Så det har været sjovt. Det var det, jeg var interesseret i. At spille forskellige udgaver af den samme person, siger Keanu Reeves.

Keanu Reeves under indspilningen af Johnny Silverhands stemme. Skærmbillede fra video

Reeves beskriver Johnny Silverhand som en passioneret, men også naiv person fuld af energi, sort humor, meget livserfaring og stadig med masser af lyst til at leve. Johnny Silverhand vil ændre verden og kæmper med næb og klør mod de onde selskaber.

- Det, som CD Project Red (spillets udvikler, red.) har fortalt mig, er, at spillet har meget frihed. Du kan vælge mange forskellige stier i løbet af spillet. Men ikke kun hvad angår missioner - også personligt. Hvordan vil du spille karakteren? Du kan vælge action, mysterier eller løse problemer på forskellige måder.

- Og lige meget hvor du går hen, er der så meget detaljerigdom, så mange forskellige interessante og sjove ting, du kan udforske nærmere.

Johnny Silverhand som forsanger og guitarist i sit band, Samurai. Skærmbillede fra video

Du kan se hele interviewet med Keanu Reeves på Youtube. Og se Reeves som Silverhand i videoen øverst her på siden.

'Cyberpunk 2077' foregår i den futuristiske og neonbelyste storby Night City, hvor du som en lovløs lejemorder forsøger skaffe et implantat, der kan gøre dig udødelig. Og Johnny Silverhand vil i meget af spillet være din guide til Night City.

'Cyberpunk 2077' ankommer til Playstation, Xbox, pc og Stadia 10. december.