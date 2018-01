Sådan lever 'X Factor'-Alberte efter ulykken: - Jeg bruger den aldrig som undskyldning

Der skal mere end et alvorligt hovedtraume og en drilsk fod til at slå 18-årige Alberte ud

Det var en dramatisk historie, 18-årige Alberte Holse fredag aften fortalte dommerne i 'X Factor'.

For to et halvt år siden besvimede den unge sangerinde pludselig på sin efterskole og slog sit hoved uhyggeligt voldsomt. Ud over en hjernerystelse pådrog hun sig et brud på kraniet i faldet.

- Jeg var ikke rigtigt til stede i fem dage. Jeg kunne ikke kende folk og anede ikke, hvor gammel jeg var, fortæller Alberte Holse til Ekstra Bladet.

Lægerne troede først, at der 'kun' var tale en kraftig hjernerystelse, men den unge piges forældre havde en velbegrundet mistanke om, at der var noget andet og mere galt.

- Først efter tre eller fire dage fandt de frakturen, fortæller Alberte Holse, der heller ikke helt selv forstod, hvor alvorlig hendes ulykke havde været.

- Jeg var selv ret cool. Jeg skrev med dem oppe på efterskolen, at jeg kom derop igen dagen efter....det gjorde jeg så ikke.

Alberte havde problemer med sin højre side. Både hendes ansigt og hendes arm hang slapt ned. Derfor har hun været igennem et intensivt genoptræningsforløb.

- Jeg nåede ikke at deltage mere i undervisningen på efterskolen det skoleår. Jeg var der bare et par timer om eftermiddagen. Jeg sov heller ikke deroppe. Ikke før den sidste nat, og det var der, jeg skrev den sang, som jeg sang til 'X Factor'-audition, fortæller Alberte Holse, der elskede tiden på den kreative efterskole, hvor hun gik på musiklinjen indtil ulykken ramte hende.

Siden sit voldsomme fald har musik ikke fyldt mindre i Albertes liv. Tværtimod.

- Det er ofte her mine tekster tager udgangspunkt, og heldigvis har det ikke påvirket min stemme, siger hun.

I dag går hun i 3. g. og har musik på a-niveau, og hun lever med egne ord et fuldstændigt almindeligt liv.

- Jeg går i skole og jeg går i byen og fester og danser, siger teenageren med den smukke stemme, der tog Blachman, Salomonsen og Remee med storm.

Et enkelt mén har Alberte Holse dog efter ulykken. En såkaldt dropfod, der kan gøre det svært for hende at gå.

- Men jeg har sådan en dropfods-stimulator, der sender elektriske impulser ned i foden, forklarer Alberte Holse, der er vild med opfindelsen.

- Når jeg tager den af om aftenen, tænker jeg tit: 'Hold kæft, hvor er jeg glad for dig', siger hun om det lille diskrete apparat, som hjælper hende hver dag.

- Jeg prøver ikke at lave for meget hype omkring den. Den er bare en del af mig, siger den seje pige fra Horsens, der ikke vil have medlidenhed på grund af følgerne af sit fald.

- Jeg kunne aldrig finde på at sige, at der er noget, jeg ikke kan på grund af min fod. Jeg bruger den aldrig som undskyldning, siger Alberte Holse, der supplerer sin SU ved at spille koncerter - primært med sit band Natmaskinen.

- Vi bruger mine tekster, og jeg elsker, at jeg får lov til at udtrykke mine tanker på den måde, siger hun.

Hvad der skal ske med bandet fremover, ved Alberte Holse ikke.

- Vi er egentlig syv, men lige nu er vi kun tre tilbage. Resten er enten ude at rejse eller flyttet for at læse videre, fortæller hun.

Hvad hun selv skal læse, når studenterhuen til sommer sidder på hendes hoved, er endnu ikke besluttet.

- Jeg skal i hvert fald have et sabbatår eller to. Selvfølgelig kunne det være fedt med noget musik i fremtiden, men det er en svær branche, og jeg vil ikke opgive alt for det. Nu ser jeg i første omgang, hvor 'X Factor' føre mig hen, siger Alberte Holse.

