Sådan smed jeg 11 kilo på to måneder

Siden august er der sket enorme forandringer i Christina Siguenzas liv. Helt præcist er hun blevet 11 kilo lettere i løbet af de blot to måneder.

Sidst på sommeren var det gået op for 'Årgang 0'-moren, at hun havde fået lidt rigeligt på sidebenene, og det skulle der gøres noget ved.

- Kort fortalt har jeg fokuseret på to dele. Det praktiske og det mentale, siger hun.

- Det praktiske handlede om at reducere mine portioner, når jeg spiser. Her vælger man jo de usunde ting, man godt kan lide. Jeg er ikke kostekspert, men man ved jo godt, hvad der er godt for en, og hvad der ikke er.

- Den mentale del er straks meget sværere, og den styrer jo også, hvor godt det går med det praktiske. Min kæreste coacher lidt ved siden af sit normale job, så det var oplagt, jeg sparrede med ham.

Christina Siguenza har ikke købt noget fitnessabonement og holder sig langt væk fra træningsvægte og maskiner. I stedet har hun valgt at fokusere på den klassiske formel at spise mindre og bevæge sig mere.

- Sammen med mindre portioner igangsatte og øgede jeg min motion. Igen handler det om at gøre det super simpelt.

- Jeg valgte motionsformen power walk, så jeg ikke er afhængig af hold-tider eller andet, siger hun.

Minimum tre gange om ugen er hun på farten og vandrer landevejene tynde uagtet vind og vejr. Hendes råd til andre, der har lyst til at smide lidt ekstra ballast, er ganske enkel:

- Alt skal gøres så simpelt som muligt, så det kan overskues.

