Sådan 'snyder' DR med optagelserne

Efter undren og kritik lægger DR nu selv alle kort på bordet og fortæller detaljeret, hvordan de får de utrolige naturoptagelser til 'Vilde vidunderlige Danmark' i kassen.

Første afsnit handlede om skovens dyr.

Andet afsnit, der netop er løbet over skærmen, handlede om havets dyr, og her så man blandt andet flotte optagelser af en havtaske.

Se også: Snyd i DR-program? - Vi har intet at skjule

Ikke alt er dog optaget i havet.

En del af den opsigtsvækkende dyre-action er optaget i akvarier, hvilket DR selv dokumenterer i en lille 'Bag om optagelserne'-dokumentar, hvor man blandt andet kan se, hvordan havtasken lokker bytte i baghold i Øresundsakvariet.

Se, hvordan havtaske-optagelserne blev lavet i videoen øverst i denne artikel. Videoen er stillet til rådighed af DR.

Iscenesatte optagelser

Til Ekstra Bladet har programmets redaktør Erling Groth tidligere fortalt, at reelle billeder bliver kombineret med iscenesatte optagelser.

- Havtasken ligger for det meste under sandet og kommer kun op for at spise cirka én gang hver syvende dag, og den del har man valgt at vise med studieoptagelser.

- Vi kunne ikke have dykkere, der bare lå i ugevis nede i vandet og ventede på det ene billede. Så kan man spørge, om det var vigtigt at få det billede af, hvordan den jager, men ja, det synes jeg.

Intet at skjule

- Dét billede ville vi rigtig gerne have, og det kunne vi ikke få ved at ligge i havet. Derfor tog vi ud til et akvarium, hvor der også var en havtaske. Der lavede vi den sekvens, som vi klippede ind i fortællingen om havtasken, siger han.

Han gør det samtidig klart, at DR ikke har forsøgt at snyde seerne.

- Vi har intet at skjule. Vi skrev det også på skærmen under rulleteksterne, så jeg synes ikke, der er grund til at fortælle det mere tydeligt, siger han.