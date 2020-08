Sabler deltagere: - Selvfølgelig var jeg skuffet

Tv-kokken Jakob Mielcke var overrasket, da han så, hvad deltagerne i den nye TV3-satsning 'Hell's Kitchen' kunne præstere, og der var langt til smil på hans læber.

I programmet inddeles deltagerne, der typisk består af kokke og kokkeelever, i to hold, der dyster mod hinanden i at køre service, og allerede i første udfordring går det galt. Med et lettere skræmt blik må Mielcke konstatere, at deltagerne hverken kan pochere et æg eller stege mere end en enkelt bøf, der holder sig indenfor skiven.

Det skuffede Mielcke, der til daglig driver den anerkendte restaurant Mielcke & Hurtigkarl.

- Selvfølgelig var jeg skuffet, jeg havde forventet, at de kunne mere, siger han tørt, da Ekstra Bladet møder ham på Frederiksberg.

- Efter første afsnit blev jeg klar over, at vi koldstarter simpelthen, og at vi ikke var på det niveau, jeg tænkte ville være udgangspunktet. Vi var betragteligt under.

Deltagerne i programmet kommer under kærlig behandling i en menu, de aldrig har lavet før. Foto: Nent/TV3

Undervejs i programmet skal deltagere forlade køkkenet, så der til sidst kan kåres en vinder, der sikrer sig et læringsforløb med Jakob Mielcke. Selvom deltagerne fra start flopper fælt, så handler det også om konteksten, de bliver sat ind i. Hver tallerken skal leve op til Mielckes niveau, ellers bliver den ikke serveret, og det øger stressniveauet i køkkenet betragteligt.

- Man skal huske på, at de her mennesker bliver sat ind i en virkelighed, de aldrig har været sat i før. Du kan godt elske fodbold og synes, du er skidegod til det, men når du så bliver skiftet ind i anden halvleg af Danmark-Frankrig, som det sker her, så er der en forventning om, at de kan spille med. Jeg tror, det var et kulturchok for dem, siger Jakob Mielcke.

I programmet ser man både den lune side af Mielcke, man kender fra 'MasterChef', men den hårde køkkenchef træder også i karakter. Foto: Emil Agerskov

I programmet træder køkkenchefen Mielcke frem, og seerne får set en mere hårdhændet behandling af deltagerne, end man er vant til at se, når tv-kokken optræder i 'MasterChef'. Det er, fordi han forsøger at rykke deltagerne - på kort tid - til et niveau, hvor de ville kunne træde ind i hans eget køkken, forklarer han.

- Jeg har jo lavet 'MasterChef' i 100 år og en sommer, og det er jeg super glad for, men der er min rolle at stå på siden som dommer og sige, hvad jeg ville gøre, og hvad jeg synes. Så kan de bruge det eller lade være, siger han og fortsætter.

- Jeg har ikke rigtig mig selv investeret i 'MasterChef', jeg har ikke hånden på kogepladen, og der er andres holdninger, som vægter næsten ligeså meget som min. I 'Hell's Kitchen' skal jeg finde en eller flere, der vil kunne indtræde i mit køkken. Det var det, det drejede sig om for mig, siger han.