Sablet ned: DR skrotter seer-fiasko

Sidste år lancerede DR deres nye, store satsning - musikprogrammet 'Live!' - der skulle fungere som den nye fredagsunderholdning, efter 'X Factor' rykkede til TV2.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, tog seerne dog ikke specielt godt imod den nye satsning, som blev det største seer-flop i 20 år. I gennemsnit fulgte kun 285.000 med i programmet i tv, hvilket er historisk lavt.

Det har DR nu valgt at tage konsekvenserne af, og der er således ikke umiddelbart planlagt nye sæsoner af 'Live!' i fremtiden.

Det fortæller DR's underholdningsredaktør, Jan Lagermand Lundme, til Ekstra Bladet.

- 'Live!' kommer ikke til at fortsætte til efteråret, og umiddelbart er der ikke flere programmer planlagt. I stedet har vi prioriteret en ny sæson af 'Alle mod 1', som bliver sendt til efteråret, siger han til Ekstra Bladet.

I 'Alle mod 1' quizzer seerne mod resten af Danmark om at komme tættest på det rigtige svar på alverdens skøre, sjove og interessante spørgsmål. Tidligere har det været Mads Steffensen og Joakim Ingversen, der stod i spidsen for programmet.

Passer ikke i sendeflade

Ifølge Jan Lagermand Lundme har det aldrig været hensigten med 'Live!' at få mange seere, og ifølge ham er det derfor primært af andre årsager, at der umiddelbart ikke kommer flere sæsoner.

- Vi har valgt at prioritere 'Alle mod 1', fordi vi mener, at det passer bedre ind i vores sendeflade. Vi vil gerne give børnefamilierne noget ekstra denne gang, og det er jo noget, vi hele tiden tager op, hvad der passer bedst i vores flow. Vi kan dog ikke udelukke, at vi genopliver 'Live!' i fremtiden, hvis det passer ind i sendefladen, siger han og fortsætter:

- Der er mange medier, der har skrevet om, at det ikke er gået så godt for 'Live!', men målet for programmet har aldrig været, at vi skulle have kæmpehøje seertal. Med 'Live!' ville vi vise, at dygtige musikere ikke nødvendigvis kun er dem, der står på landets største scener. Hvis det format bliver en prioritet for os senere hen, så kan det være, at 'Live!' kommer på skemaet igen, understreger han.

Men for nu må seerne altså sige farvel og tak til 'Live!' på DR.

Herunder kan du se et overblik over seertallene for 'Live!'.