Sætter rekord: Teenageidol står bag ny James Bond-sang

Billie Eilish står bag titelsangen til 'No Time to Die'

Trods sine blot 18 år har Billie Eilish allerede slået sit navn fast i musikverdenen, og nu tager teenageidolet endnu en stor skalp.

Hun går nemlig i fodsporene på store navne som Tom Jones, Madonna, Paul McCartney, Sam Smith og Adele, når hun står bag titelsangen til den kommende James Bond-film.

'Titelsangen til 'No Time to Die' bliver sunget af Billie Eilish. Billie har skrevet sangen med sin bror, Finneas, og hun er den yngste i historien til at skrive og synge James Bond-temasangen,' skriver den officielle 007-konto på Twitter.

Billie Eilish har svært ved at forstå, at hun har fået mulighed for at stå bag titelsangen.

'Det er på alle måder sindssygt at være en del af det her. Det er en stor ære at få lov til at lave titelsangen til en film, der er en del af så legendarisk en serie. James Bond er den sejeste filmserie, der eksisterer. Jeg er stadig i chok,' siger hun i en udtalelse til samme Twitter-profil.

Billie Eilish indtog scenen på Odense-festivalen Tinderbox i 2019. Foto: Per Lange

Billie Eilish har allerede været nomineret seks gange til Grammy Awards. Sidste år blev hun den yngste i historien til at blive nomineret i prisuddelingens fire hovedpriser samme år.

'No Time to Die', der er den 25. film i serien og den sidste med Daniel Craig i hovedrollen, får premiere til april.

