Sagde jobbet op: Nu er ALT forandret

38-årige Thomas Keller Carstensen og 20-årige Jonas Kjemtrup imponerede løverne, da de torsdag aften præsenterede deres opfindelse MuteBox i 'Løvens Hule' på DR. Her søgte de 300.000 kroner til til gengæld for 10 procents ejerskab.

Deres pitch gik rent ind hos løverne, og hele tre af dem ønskede at gå videre med projektet.

De to mænd valgte dog i sidste ende at gå med iværksætteren Jesper Buch, og de endte på en aftale på 400.000 for 20 procent af virksomheden.

Siden da er det gået stærkt fremad for makkerparret bag MuteBox, som er en lydisoleret telefonboks, der med fordel kan benyttes i åbne kontormiljøer for at dæmpe støj.

- Der er sket mange ting siden 'Løvens Hule'. På virksomhedsfronten har vi fået optimeret meget. Vi har brugt Jesper rigtig meget - især i forhold til produktionssiden, for vores produkt er et komplekst produkt, der skal samles fra mange dele og køres igennem et stort anlæg. Så mange af vores kræfter er gået på at optimere det og opgradere vores online profil, siger Thomas Keller Carstensen til Ekstra Bladet.

Afviste vildt rekordbud i 'Løvens Hule': - Det var meget simpelt

- Og så er vi kommet i hus med en rigtig god aftale hos en dansk møbelforhandler, der hedder Scanoffice. Man kan sige, at de er en slags kørende sælgere, der hjælper os med at få solgt produktet, og det har givet os rigtig meget, siger han videre.

Ifølge stifterne af MuteBox er det da også kun gået fremad med salget, siden de medvirkede i 'Løvens Hule'.

- Salget er gået rigtig godt. Det til trods for, at det jo var et af de steder, hvor løverne var lidt kritiske, for da vi var med, havde vi kun solgt lidt. Men det er gået rigtig godt siden. Når man har et produkt, der er i det prisleje, som de her bokse er, så skal der jo heller ikke meget til, før det er godt, siger Thomas Keller Carstensen om MuteBox, der koster i omegnen af 29.000 kroner for en standardmodel.

- Hvor meget har I så solgt siden?

- Vi har solgt 35, og det synes vi er rigtig meget, når vi også samtidig har haft fokus på produktudviklingen. Fra vores perspektiv har det været en stor succes, og vi har fået rigtig god hjælp fra Jesper og hans team - både med branding, salg og andre ting.

Jonas og Thomas under præsentationen af MuteBox. Foto: Carsten Andersen/DR

Sagde jobbet op

38-årige Thomas Keller Carstensen og 20-årige Jonas Kjemtrup kender hinanden fra skolen Campus Vejle, hvor Jonas tidligere var elev, samtidig med at Thomas var lærer.

Det var her, idéen til MuteBox startede. Efter Jonas havde arbejdet en rum tid på idéen, valgte Thomas at sige sit fuldtidsarbejde som lærer op for at satse 100 procent på MuteBox. En beslutning, han ikke fortryder i dag.

- Jeg har en skabs-iværksætter i mig, som har fået lov at bryde ud nu. Jeg har haft det trygt og godt i et fast arbejde, men jeg har drømt om at føre det ud i livet. På et tidspunkt måtte jeg træffe et valg. Ville jeg blive ved med at drømme eller gøre noget ved det?, siger Thomas Keller Carstensen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg havde gået og brygget på idéen i noget tid, og så gav jeg den på et tidspunkt videre til Jonas, som på det tidspunkt havde startet et par virksomheder. Jeg havde ham som elev i to forskellige fag, og vi sparrede meget med hinanden, men jeg havde ikke tid til selv at løbe med idéen, fordi jeg netop havde kone og børn og fast arbejde.

- Det var simpelthen skræmmende

Men da Jonas Kjemtrup påbegyndte arbejdet med MuteBox for alvor, blev Thomas Keller Carstensen også mere og mere optaget af projektet.

- Jonas tog ved og begyndte at lave prototyper. Det var bare pissefedt. Vi sparrede om det, og pludselig brugte vi bare mere og mere tid på det. Jeg blev mere og mere bidt af det, og jeg fik mere og mere lyst til at gribe den idé. Det er en af de der skilleveje, man oplever, og jeg valgte så at hoppe ud på dybt vand. Jeg har før været en tryghedsnarkoman, men i det her tilfælde tænkte jeg, at jeg ville fortryde det, hvis ikke jeg gjorde det, siger han og understreger, at det dog var en svær beslutning:

- Det var angstprovokerende. På det tidspunkt, hvor jeg gjorde det, var vi stadig i gang med produktudvikling. Så det var ikke en fast forretning, jeg hoppede ud i. Der var et cashflow, men det var i den forkerte retning, så det var meget usikkert, siger han med et grin og understreger, at han dog ikke har fortrudt sin beslutning en eneste gang.

Her ses de fem løver. Foto: Per Arnesen/DR

- Jeg fik stor støtte hjemmefra, og siden har jeg ikke fortrudt et eneste sekund, siger Thomas, mens Jonas tilføjer:

- For mig var det et stort klap på skuldrene, at han havde tillid til, at vi kunne komme rigtig langt med det. Men der følger jo også et ansvar med det, og noget jeg skal leve op til, siger han og fortsætter:

- Vi har det sjovt sammen, og vi løber derudaf. Der er en god dynamik mellem os. Aldersspændet er kun noget, der kommer os til gode, selvom det var en bekymring i starten, siger Jonas Kjemtrup om Thomas' beslutning.

- Hvordan ser det så ud med økonomien i dag - kan I leve af det?

- Vi får en fast løn, kan vi sige, og vi er sikre på, at det nok skal komme til at blive endnu bedre i fremtiden, lyder det fra Thomas.

Du kan se 'Løvens Hule' hver torsdag klokken 20 på DR eller DRTV