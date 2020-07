Sagsøger Netflix

Et amerikansk magasin stiller store krav, da det mener, at det ejer retten til brugen af navnet 'Tiger King'

Magasinet Hollywood Weekly er træt af Netflixs brug af navnet 'Tiger King', og nu har det nået et punkt, hvor magasinet har valgt at gå rettens vej.

'Tiger King' har under coronakrisen været et kæmpe hit på verdens største streamingtjeneste, hvor seerne har slubret den voldsomme historie om Joe Exotic og de andre hovedaktører i sig. Men udtrykket 'Tiger King' er faktisk slet ikke Netflix' opfindelse.

I hvert fald ikke hvis man spørger Hollywood Weekly Magazine, der mener at eje udtrykket, og nu har valgt at anlægge sag mod Netflix, CBS Studios, Paramount og Imagine Television for brud på ophavsret. Magasinet mener, at det var dem, der først brugte navnet ved omtale af den excentriske zoo-ejer Joseph Allen Maldonado-Passage - også kendt som Joe Exotic.

Det skete tilbage i 2013, og senere har magasinet brugt det flere gange, når de har omtalt ham, hvorfor de mener, at de ejer rettighederne.

Carole Baskin er en af hovedpersonerne i serien, da Joe Exotic ryger bag tremmer for at have forsøgt at hyre en lejemorder til at dræbe hende. Foto: Netflix

I nogens ører vil det måske lyde en smule tyndhudet, men ifølge Hollywood Weekly Magazine (HWM) skader det deres forretning, da annoncørerne er utilfredse.

'Kort efter serien blev gjort tilgængelig på streaming, har vi for første gang modtaget kommentarer fra annoncører, der handler om, hvornår HWM er blevet et sladdermagasin. En af de fundamentale søjler hos HWM altid har været 'Ingen sladder, kun underholdning', og vi altid har været højt respekteret og kendt for dette brand', skriver magasinets advokat Michael F. Frank i klagen, som Hollywood Reporter har fået fingrene i.

Her lyder det også, at man er utilfreds med, at Hollywood Weekly Magazine fremgår i programmet.

Netflix' 'Tiger King' er ifølge advokaten et 'tarveligt tv-program', som man grundet brugen af titelnavnet nu bliver sat i forbindelse med. Kravet lyder ikke blot på tort og tilbagebetaling af profit, men også at serien og alt relateret reklame fjernes.

CBS Studios og Imagine har afvist at kommentere sagsanlægget over for The Hollywood Reporter, mens Netflix ikke har besvaret henvendelsen.

