Salget 1000-doblet efter 'Løvens hule': - Alt er eksploderet

Da torsdagens afsnit af 'Løvens hule' løb over skærmen på DR1, blev de fem løver præsenteret for NipNap, som Julie Bloch Lauridsen pitchede for dem.

Alle fem løver elskede navnet, men Julie Bloch Lauridsen måtte alligevel forlade hulen uden en investering til produktet, som hun har opfundet, så man ikke får fedtede fingre, når man spiser chips.

Foto: Per Arnesen/DR

Afvisningen har hun dog ikke taget tungt, og selvom 'Løvens hule'-iværksætterne ikke var interesserede, så har det været en helt anden sag for seerne af programmet. Det fortæller Julie Bloch Lauridsen til Ekstra Bladet.

- Det har været helt vildt. Alt er bare eksploderet, og jeg har fået så meget positiv respons. Vi fik jo udsolgt lynhurtigt. Morgenen efter var der faktisk udsolgt, siger hun.

Kaos efter 'Løvens hule': - Det har kostet mange penge

Hun ønsker ikke at sætte præcise tal på, hvor mange hun solgte, men hun fortæller, at hun 'i hvert fald havde et pænt lager inden programmet'.

- Så det er rigtig positivt. I forhold til en normal dag har vi solgt 1000 gange som meget, siger hun og fortæller, hvordan hendes torsdag aften var:

- Det var jo helt vildt at følge med i. Hjemmesiden kunne ikke rigtig følge med, så det var meget nervepirrende. Det ene øjeblik var der hul igennem - og så var der ikke. Men folk tog det bare så pænt, siger hun.

Blæst bagover af stor succes

Foto: Per Arnesen/DR

Travle dage

De mange salg betyder også, at der ikke har været meget fritid for hende siden udsendelsen.

- De seneste dage har bare været vildt travle. Vi har åbnet for forudbestilling, så jeg har både haft samtaler med leverandøren, mens vi også har pakket alt det, der er blevet bestilt. Det tager jo noget tid, så min kæreste og jeg har bare siddet i lejligheden og pakket breve og pakket breve. Men vi har hygget os rigtig meget, griner Julie Bloch Lauridsen.

Som løverne også fik fortalt, så er firmaet kun en deltidsbeskæftigelse for Julie Bloch Lauridsen i øjeblikket - og derfor kommer hun også til at få nok at se til i den kommende tid.

- Jeg skal jo også på arbejde i morgen og hele ugen. Så det bliver bare hver aften, der skal laves NipNap, siger hun.

Møder med investorer

Selvom hun ikke fik penge med fra DR1-programmet, så har hun på ingen måde fortrudt, at hun tilmeldte sig.

- Det var så god en oplevelse. Jeg har skrevet en besked til dem for at takke dem, for jeg synes virkelig, at det hele var i orden - både klipningen og måden det blev fremstillet på. Jeg har ikke en finger at sætte på dem, og jeg synes bare, at det hele var så i orden.

Hun ærgrer sig selvfølgelig over, at hun ikke fik en investor med fra 'Løvens hule'. Men det kan hendes deltagelse i programmet måske alligevel ende med at skaffe hende.

- Der har også været en rigtig stor interesse fra folk, der gerne vil investere. Det har også overrasket mig, fortæller hun.

Derfor skal hun nu overveje, om hun skal have en investor med.

- Der er nogle få spændende kandidater, som jeg tænker at tage et møde med. Men det hele skal give mening på et strategisk niveau, fastslår hun.

