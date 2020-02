Salget stikker af for 'Løvens hule'-firma: Vildt millionoverskud

Shaping New Tomorrow har gang i forretningen og leverede et overskud på 29 mio. kr. før skat i seneste regnskabsår

Der har været fart på for Shaping New Tomorrow, siden Kasper Ulrich, Christoffer Bak og Christian Aachman medvirkede i 2018-udgaven af 'Løvens hule' på DR1.

Her forlod Aalborg-firmaet studiet med en investering fra både Jesper Buch og Birgit Aaby, som hver betalte 250.000 kroner for ti procent af virksomheden. Og det ser ikke ud til at være en beslutning, som de to løver kommer til at fortryde.

Shaping New Tomorrow har nemlig haft godt gang i salget siden deltagelsen, og i firmaets netop offentliggjorte regnskab kan det ses på bundlinjen.

I regnskabsåret, som løb fra 1. oktober 2018 til 30. september 2019, kom Shaping New Tomorrow ud med et overskud på 29,1 mio. kr. før skat, hvilket er næsten tre gange så stort som året forinden. Her leverede de et overskud på 10,7 mio. kr.

I løbet af regnskabsåret er der trukket 2,5 mio. kr. ud i udbytte, mens der bliver betalt 6,4 mio. kr. i skat. Resten lader Shaping New Tomorrow stå i virksomheden, hvor egenkapitalen nu lyder på 29,2 mio. kr.

Stor vækst

Man kan godt forstå, hvis Aalborg-drengene har svært ved at få armene ned. Og det er da også en tilfreds Kasper Ulrich, som Ekstra Bladet fanger over telefonen.

- Jeg synes, det er et rigtigt fornuftigt og godt regnskab. Og det er fantastisk, for det danner et grundlag for, at vi kan fortsætte med at vækste, for vi kommer til at investere massivt i nye markeder. Så vores fremgang bliver brugt til at investere i yderligere fremgang. Det koster en masse penge, og derfor er det jo fantastisk, at vi har kunnet levere sådan et regnskab, siger han.

Han fortæller, at regnskabet ligger godt 50 procent over budget. Regnskabet viser en bruttofortjeneste - omsætning fraregnet udgifter - på 34,6 mio. kr. Den præcise omsætning vil Kasper Ulrich ikke ud med, men han afslører, at det er over 100 mio. kr.

Som regnskabet også afslører, så forbliver stort set hele overskuddet i virksomheden. Det er nemlig planen, at pengene skal investeres i at blive endnu større.

- Vores målsætning for i år er 100 procent vækst, for vi er en del af en stærk tendens, hvor de mandlige tøjkøbere efterspørger stilet, men stadig super komfortabelt tøj. Væksten skal både komme fra det danske marked, som er vores primære indtægtskilde nu, men vi kommer til at investere heftigt i nye markeder - især i Europa og Skandinavien, siger han og fortæller, at de tager det hele i små skridt.

- I stedet for at brede os helt vildt meget ud, vil vi hellere kunne levere samme værditilbud på nogle specifikke markeder. Samtidig skal vi stadig bruge masser af penge på at udvikle de materialer og tekstiler, vi bruger i vores produkter, siger Kasper Ulrich og fortæller, at han endnu ikke kan løfte sløret for, hvilke markeder de satser på at indtage som de næste.

Intet er ændret

Kasper Ulrich og medskaberne nedskrev en række mål, da de for fem år siden startede iværksættereventyret. Og de målsætninger har de indtil nu indfriet.

- Dengang lavede vi også en strategi, og jeg har stadig en bog med målsætningerne derhjemme. I forhold til dem er vi et år før målet, så det er jo rigtig godt, siger han.

Den store succes er dog ikke noget, som stiger Shaping New Tomorrow-skaberne til hovedet.

- For mig - og også for de andre - har det ikke ændret andet, end at det selvfølgelig er et skulderklap, og at det gør, at vi kan investere mere. Vi arbejder stadig røven ud af bukserne hver dag, så i det daglige er der ikke noget, der har ændret sig, slår Kasper Ulrich fast.

Shaping New Tomorrow har i dag butikker i Aalborg og København, mens firmaet inden længe også åbner i Aarhus.

