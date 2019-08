Sammenbrud i 'Robinson': Hasteopereret efter exit

I første afsnit af den nye sæson af 'Robinson Ekspeditionen' får deltageren Michelle Moeslund et ildebefindende og bliver hastet på hospitalet. Senere meddeler værten, Jakob Kjeldbjerg, de resterende deltagere, at hun ikke vender tilbage til øen.

- Det er sygt hårdt at se det på tv, fortæller Michelle til Ekstra Bladet, som brød grædende sammen, da afsnittet blev vist til snigpremieren på den nye sæson.

- Jeg fejlede i det her, og jeg er ikke god til at acceptere, når jeg fejler. Især når jeg ikke har muligheden for at komme igen.

Også deltagernes reaktion går hende på.

- De siger jo i afsnittet, at de mener, de traf et forkert valg, da de valgte mig til dysten. Det er selvfølgelig hårdt at høre, at de syntes, jeg var et forkert valg, siger hun.

Var blevet opereret

Michelles nedsmeltning på øen skyldes, at hun tre uger forinden var blevet opereret, oplyser hun til Ekstra Bladet. Hun ønsker dog ikke at oplyse, hvad hun blev opereret for.

- Men hospitalet sagde god for, at jeg var klar til at tage afsted.

Derfor havde hun det dårligt allerede fra første dag på øen.

- Efter 48 timers flyrejse, to dage på hotel og tre dage på øen uden mad og ordentlig søvn får jeg det værre og værre. Men jeg fornægter det og tænker, at alle andre nok også har det dårligt, fortæller hun.

- I dysten bruger jeg de absolut sidste ressourcer i min krop. Og så får jeg bare et 'meltdown'.

Hvad man ikke får at se i tv er, at Michelle bliver opereret på et hospital i Manilla. Her opholder hun sig i flere uger, før hun kan komme hjem til Danmark.

Ville tilbage

Det var svært for Michelle at acceptere, at hendes tid i 'Robinson Ekspeditionen' var slut.

- Jeg får at vide af produceren, at jeg under ingen omstændigheder kan fortsætte. Da er jeg allerede i gang med at fortælle mig selv, at 'jeg skal bare lige fikses hurtigt, og så skal jeg tilbage til øen'.

- Fortryder du, at du var med?

- Jeg fortryder ingenting overhovedet. Det var mit livs hårdeste slag, men jeg er vokset på grund af det. 'Robinson Ekspeditionen' skulle have været en sjov leg, og pludselig føltes den livsfarlig, siger Michelle.