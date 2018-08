Sanne om 'X Factor': Mit hjerte blødte mange gange

Reglerne var mange, når man var dommer i 'X Factor'.

I det nye DR-program, 'Live', er reglerne knap så restriktive, og det skulle gerne give større frihed til både coaches og deltagere.

I 'X Factor' blev deltagerne proppet ind i kategorier, de blev formet af dommerne, de fik af vide, hvad de skulle synge, og det måtte under ingen omstændigheder være deres egne sange.

Sanne Salomonsen havde det rigtig svært ved, at deltagerne i 'X Factor' ikke bare kunne være dem selv. At de ikke må optræde med egne sange og kompositioner.

- Mit hjerte blødte mange gange i 'X Factor', fordi jeg var nødt til at sende nogen hjem, som faktisk ikke kunne få lov til at synge deres egne sange, forklarer hele Danmarks rockmama.

- Det var svært, hvis der kom en folk-sanger i strikvest, og så var det big band-aften eller Anne Linnet-aften. Hvad stiller man op med sin artist i den situation? Man kan ikke andet end at slå folks troværdighed i stykker, fortæller Lina Rafn,

Sanne Salomonsen savnede at kunstnerne i 'X Factor' kunne være mere dem selv. At de måtte spille deres egen musik og kompositioner. Foto: Linda Johansen

Regler kan være begrænsende

Det større råderum, det at artisterne kan være sig selv, at det er en form for live-koncert, har givet de to kvinder blod på tanden i forhold til at være med i et talentshow igen.

- I det her koncept, der har jeg lov til at gøre nogle af de ting, som jeg ikke måtte i 'X Factor'. Som det at have komponister og bands på scenen. I det andet show, der var nogle regler, som der absolut skulle følges. Det var også fint nok, men regler kan være begrænsende, fortæller Sanne Salomonsen.

Lina Rafn er glad for, at hun ikke skal forme artisterne til den, som hun gerne vil have dem til at være.

- I 'X Factor' er opgaven for dommerne at opfinde ud fra den talentmasse, som kommer ind af døren. De skal forme dem til artister og popstjerner. Nu får vi nogle artister, der gerne skulle vide, hvem de selv er, inden de kommer på scenen, forklarer Infernal-sangerinden.

Det tog cirka otte måneder at lave en sæson af 'X Factor'. Det vil tage otte uger at lave en sæson af 'Live', hvilket er noget af det, der har fået Lina Rafn til at sige ja til at være med programmet. Foto: Linda Johansen

Har lavet et dogme

Artisterne var dommernes projekt i 'X Factor', men sådan bliver det slet ikke i 'Live', hvis det står til Lina Rafn.

- I det her program har jeg som dogme, at jeg vil byde ind med alt, hvad jeg kan. Jeg vil tage alle de kampe, som skal tages, for at gøre det bedst muligt for mine artister, men de vil altid have det sidste ord. I 'X Factor' måtte du aldrig sige ’du fik lov til at gøre, som du ville, og det var noget værre lort’ til dine deltagere, det kan jeg gøre her.

Begge dommere håber at se en masse forskellige artister på auditionscenen, når 'Live' begynder fredag 28 august.

- Her har vi muligheden for at kigge på de folk, som ikke kom til 'X Factor'-auditions. Det er folk, som sidder derhjemme og skriver deres egne sange, som ved hvem de er, og hvad de vil med deres musik, afslutter Sanne Salomonsen.

