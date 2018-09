Sasha blev født som dreng: Sådan blev jeg afsløret

De andre 'Robinson'-deltagere vidste ikke, at Sasha Louise Sprange var født som en dreng, men de lagde to og to sammen, da de bemærkede hendes adamsæble, og at hun tog hormoner

Da Sasha Louise Sprange mødte de andre deltagere i 'Robinson Ekspeditionen', fortalte hun dem ikke, at hun var født som en dreng.

- De har ikke krav på min fortid, forklarer hun.

Men undervejs i programmet fandt de andre deltagere alligevel ud af det.

- Der havde været noget snak om, at jeg havde et adamsæble og ikke havde samme former som en almindelig kvinde. De syntes, at det var mærkeligt, for en kvinde har jo ikke et adamsæble, fortæller Sasha Louise Sprange.

- Til sidst gad jeg ikke rygterne mere. Jeg havde været ærlig over for TV3 om, hvem jeg er, og de kom med hormonerne hver dag, for jeg skal tage dem hver dag. Jeg sagde til de andre, at det bare var p-piller, men altså, sukker hun.

- Det var jo underligt til sidst. Så kunne jeg mærke, at jeg var nødt til at være ærlig.

Transkønnede Sasha i 'Robinson': - Jeg kunne mærke, de satte mig i bås

- De gav udtryk for, at de var okay med det, men samtidig var det som om, at de tænkte ‘nå, nu ved vi præcis hvilken typer du er’. Det virkede som om, at de ikke rigtig kunne lide mig, men bare lod som om, når der var kamera på. Jeg følte mig virkelig ikke godt tilpas.

Truet og svinet til

I et stort interview med Ekstra Bladet i sidste uge, fortalte Sasha Louise Sprange åbent om sin kønsskifteoperation, men før 'Robinson'-deltagelsen er det ikke noget, hun har råbt højt om.

Månedens Side 9-pige: Jeg blev født som Christian

Efter hun fortalte offentligheden om sin fortid, har hun modtaget en masse søde beskeder, men hun er også blevet svinet til og truet af både fremmede og bekendte.

Side 9-pige sprang ud som transkønnet: - De siger, jeg ikke fortjener at leve

Ændret personlighed

Hun tager hormonerne, fordi de er en del af kønsskiftet fra mand til kvinde.

Hver morgen tager hun to piller med det kvindelige kønshormon østrogen, men hun behøver ikke tage piller med anti-testosteron.

- Det koster det samme som vitaminpiller. Helt almindelige multivitamin-piller. Jeg tager dem faktisk bare om morgenen sammen med mine vitaminer, forklarer Sasha Louise Sprange.

Siden hun begyndte at tage hormonerne, er hun gået igennem en ydre såvel som en indre forandring.

- Du bliver mere empatisk, og jeg er begyndt at gå mere op i, hvordan andre har det, end hvordan jeg selv har det, siger hun.

- Faktisk synes jeg, det har ændret mig så meget, at jeg ikke føler mig som det menneske, jeg var før. Jeg er meget mere mig selv. Jeg er mere glad, lyder det fra hende.

Udover det indre har hormonerne naturligvis også påvirket Sasha Louise Spranges udseende.

Se videoen ovenfor, hvor hun viser, hvor hormonbehandlingen har slået ind.

I videoen nedenfor viser Sarah Louise Sprange sit adamsæblet, der er det eneste, der afslører, at hun blev født som en dreng.