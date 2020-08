Satser alt: Tankerne kører rundt

Det lød som en sjov idé, da casterne til det nye realityprogram 'Singletown' kontaktede 22-årige Victor Norrman og 20-årige Trine Kann. 'Sjov og ballade', som Victor kalder det.

Men virkeligheden har vist sig at være anderledes hård.

Som en del af formatet bliver kærestepar adskilt i to lejligheder, hvor de med status af singler skal nyde sommeren med dates, og hvad der ellers hører til af fristelser. Formålet er at se, om kærligheden nu også er så stærk, som parrene selv går rundt og tror.

Victor og Trine er vant til at være adskilt, da han er soldat, men denne udfordring har alligevel taget fusen på ham. Og ikke for det gode.

- Det er hårdt, siger han, da Ekstra Bladet møder ham under optagelserne.

- Vi er vant til at være adskilt i længere tid ad gangen på grund af vores arbejde, men der har jeg arbejdet at tænke på, og det er først om aftenen, når man skal sove, at jeg tænker over, at vi ikke er sammen. Her er det hele tiden. Der hænger billeder af hende på væggen, og det tærer på en. Det kan mærkes, indrømmer han.

Det lød som en sjov udfordring, men virkeligheden i 'Singletown' er ikke sjov, fortæller Victor. Foto: Janus Nielsen

Hverdagen i 'Singletown' byder på dates, men ellers sker der ikke det store. Derfor er deltagerne efterladt med tankerne om, hvorvidt partneren har ladet sig friste af en anden.

- Så vi taler meget sammen herinde, men ellers er det bare et tankemylder, der brager ind i hovedet på en. Det er meget blandede følelser, og jeg kan mærke, at det hele presser sig på, sukker han.

- Hvorfor har du også accepteret en udfordring, hvor du kaster din kæreste ud i en masse fristelser?

- Fordi i starten af et forhold er det hele nyt og spændende. Kan man stole på hinanden? Det her er en fed måde, hvorpå vi kan vise, at vi kan stole på hinanden, for vi elsker hinanden, selvom vi kun har været sammen i fire måneder. Jeg har aldrig før oplevet, at det er gået så hurtigt, siger han.

Victors kæreste Trine Kann. Foto: Janus Nielsen

Victor arbejder i Forsvaret, men han har fået besked af sin arbejdsgiver på, at han ikke må fortælle mere end det, og det overholder han, imens han sidder indespærret i lejligheden blot få meter fra, hvor Trine opholder sig i en tilstødende lejlighed.

Der skal dukke en helt unik mulighed op, før han vil lade sig forføre, understreger han.

- Det skal være en Kylie Jenner, der kigger forbi. Men så er jeg også sikker på, at jeg får tilladelse af konen efterfølgende, griner han.

Hvordan det går Victor og Trine i 'Singletown' kan ses til efteråret på streamingtjenesten Dplay.