Savler over fyrene: - Jeg har det som blommen i et æg

Ukendte Amalie stempler ind i All Star-udgaven af 'Ex on the Beach'

Som Ekstra Bladet tidligere har kunnet beskrive, bliver All Star-udgaven af 'Ex on the Beach' ikke kun med gamle deltagere.

Blandt de nye deltagere er 20-årige Amalie fra Randers, der er mere end klar til at give den gas med de tilbagevendte 'Ex on the Beach'-profiler.

- Alle fyrene ser pissegodt ud, der er ikke én, der ikke er noget for mig, så det er heldigt. Jeg har det som blommen i et æg, siger hun, da Ekstra Bladet møder hende i villaen, hvor optagelserne fandt sted.

Hun understreger dog, at der skal mere end et vaskebræt til at få hende på krogen.

- Jeg går ikke så meget efter det ydre, jeg går efter det indre. Personligheden betyder virkelig meget for mig, siger Amalie.

Vender tilbage til skærmen

Nej tak til tv-sex

Hun blev student i sommer og nyder et sabbatår ved at deltage i realityfjernsyn, og hun har tænkt over, hvad hun vil vise, og hvad hun ikke vil.

- Allerede nu kan jeg mærke, at jeg ikke tænker så meget over kameraerne. Man skal lige huske, når man tager tøjet af, at man skal gemme brysterne væk, for bliver det filmet, kommer det med. Jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan have min krop for mig selv, siger Amalie.

Slår fast: Det kommer ikke til at ske

- Og så tilmeldte du dig realityprogrammet, de kalder knaldeprogrammet?

- Ja, haha. Ej, jeg har ikke noget imod det. Jeg er ung og dum og lever livet. Altså, ikke fordi jeg er dum, men du ved, det der udtryk. Jeg vil bare gerne nyde livet og hygge mig, og måske finde en kæreste - det kunne være SÅ lækkert, siger Amalie, der ikke pure vil afvise, at hun kommer til at lave lagengymnastik på tv, hvis den rigtige fyr dukker op:

- Det er ikke sådan, at jeg sætter mig ned og tuder, hvis jeg laver noget herinde, men jeg vil gerne prøve at undgå det. Det, vi laver, er noget, alle unge mennesker laver. De fester, hygger og har sex med hinanden, de kan lide hinanden og dater. Det er bare lidt ekstra, når det er herinde.

Amalie er ny deltager i 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

Hun fortæller, at hun har sikret sig opbakning hjemmefra, selvom det holdt hårdt.

- Min mor var ikke så glad for det, men min far spurgte meget ind til det og synes, det er grineren. Han kommer ikke til at se det. Min mor har set det, så det kan være derfor, hun ikke er så glad for det, men hun har vænnet sig til tanken nu, siger hun.

Hvordan det går Amalie i 'Ex on the Beach', det kan ses fra 1. november på streamingtjenesten Dplay.

