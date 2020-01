Scorer nyt job: - Det bliver underligt

Janni Pedersen skal til at stå tidligt op fra marts, hvor hun skal være vært på 'Go Morgen Danmark'

Janni Pedersen skal fra foråret vænne sig til en ny hverdag, hvor hun skal til at stå tidligt op.

Fra marts skal hun nemlig være vært på 'Go Morgen Danmark' og give danskerne en god start på tv-dagen. Det fortæller hun i et opslag på Facebook.

'Det er en ganske underlig fornemmelse, men jeg glæder mig. For jeg har sagt ja til at være vikar på Go Morn for Louise Wollf, mens hun er på barsel, så jeg skal igen til at stå tidligt op. Denne gang dog uden Lasse, men skal være makker med Mikkel Kryger og Steen Langeberg,' skriver hun.

Det nye job betyder, at hun kommer til at tage orlov fra TV2 Nyhederne og TV2 News i et år frem.

'Det bliver underligt ikke at være en del af den daglige nyhedsmaskine, ikke at skulle stå foran Københavns byret tidligt om morgenen og sent om aftenen. Det bliver underligt ikke at mærke den der susende fornemmelse, jeg har inde i maven, når jeg sidder i studiet og ved, at der på redaktionen bliver arbejdet i højeste gear, fordi vi lige om lidt går i gult. Stor gul'

'Det bliver underligt ikke at gå i transmissionsgear, hvor vi bare bliver på historien, og kilder bliver ringet ind, og sminken løber maraton. Det bliver underligt ikke at skulle bede Hans Engell lægge telefonen på bordet og ikke skulle facilitere meningsmaskinerne i News&Co,' skriver hun i opslaget.

Intet morgenmenneske

Ekstra Bladet har talt med Janni Pedersen, der starter på morgenprogrammet fra midten af marts. Det glæder

- Det bliver anderledes, for jeg skal til at stå tidligt op igen, siger den kommende 'Go' Morgen Danmark'-vært, da Ekstra Bladet fanger hende på telefonen.

Er du et morgenmenneske?

- Nej, lyder svaret hurtigt fra den grinende Janni, der fortsætter:

- Men jeg har stået tidligt op med Lasse (Sjørslev, red.) i fire år, da vi lavede morgen-tv sammen på News, så jeg kender rutinen. Så jeg tænker, at det nok skal gå. Jeg er udlånt i et år, og det kan jeg sagtens klare. Jeg glæder mig bare.

Efter at have været tilknyttet TV2 Nyhederne i 19 år er Janni Pedersen nu klar til at arbejde med et lidt anden type historier.

- Jeg har jo haft en forholdsvis skarp profil som hende, der stod på en flise foran Københavns byret. Men nu har jeg været vært på 'News&Co', siden det startede for tre år siden, og det er jo også et program, hvor vi laver meget bløde historier om de 100 grimmeste dyr i verden og den slags.

- I virkeligheden er jeg jo ret lattermild, og jeg vågner forholdsvis glad om morgenen. Så jeg tænkte: 'Okay!', da de ringede og spurgte. Jeg er også blevet 51, og man bliver også mere rund med alderen - ikke kun fysisk, men også oven i bøtten, siger Janni Pedersen.

Kun ét år

Der er kun tale om et barselsvikariat i et år, og Janni Pedersens plan er, at hun efterfølgende vender tilbage til sit nuværende job.

- Det kan jeg love dig for, at det er, slår hun fast.

Hun fortsætter dog som vært på 'Station 2' og 'Bag Forbrydelsen' på TV2 NEWS. Og det var vigtigt for hende, at hun kunne blive ved med det, hvis hun skulle sige ja til det nye job.

- Selv om jeg har været studievært i 13 år, så er mit DNA først og fremmest at være journalist. Man kan selvfølgelig sige, at når man er vært på News, så sker meget også, mens man sidder i studiet, så man bliver nødt til at være en rimelig erfaren journalist for at kunne løfte opgaven.

- Nu lyder det sådan: 'Uh, hvor er vi dygtige', men man skal have en form for journalistisk ballast for at sidde derinde. Ellers kan man ikke stå distancen. Så jeg anser mere mig selv som journalist end studievært, og derfor er det vigtigt for mig også at beholde mit krimiben, siger Janni Pedersen.

