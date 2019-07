Scorer nyt stort job

Den danske skuespillerinde Sofie Gråbøl, der blandt andet er kendt fra tv-serien 'Forbrydelsen', har landet en rolle i filmatiseringen af 'Us' - et nyt BBC-drama i fire afsnit.

Det skriver BBC.

Dramaserien 'Us' er baseret på den kendte forfatter David Nicholls populære roman af samme navn, der på dansk har titlen 'Os'.

- Det er en stor ære at se romanen komme til live og især med sådan et vidunderligt cast. Vi vil gerne skabe noget sjovt, rørende og smukt, hvor vi virkelig udforsker familielivet og ægteskabet, siger David Nicholls til BBC.

Ifølge BBC skal 50-årige Sofie Gråbøl medvirke i dramaet, hvor hun spiller sammen med prominente navne som blandt andre Tom Hallander – kendt fra Susanne Biers serie 'The Night Manager'.

I den nye serie spiller Hallander rollen som Douglas Petersen, der mister besindelsen, da hans kone fortæller, at hun ikke er sikker på, at hun vil fortsætte ægteskabet.

Sofie Gråbøl er af mange kendt for sin rolle som Sarah Lund i DR-serien 'Forbrydelsen', som er blevet solgt til flere lande. Foto: Tine Harden/DR

I serien går hustruen, spillet af Saskia Reeves, dog med til at gennemføre en planlagt ferie i Europa med familien, og Douglas beslutter her at forsøge at vinde sin kones kærlighed tilbage.

Med på rollelisten i det underholdende familiedrama er altså også danske Sofie Gråbøl, som i udlandet blandt andet er kendt fra den engelske version af 'Forbrydelsen' – 'The Killing'.

Netop castet er instruktørerne bag 'Us' meget begejstrede for.

- David Nicholls er et unikt og sjældent talent, der på mirakuløs vis formår at blande ægte følelse med humor. Den fantastiske fortælling har tiltrukket et exceptionelt cast med Tom Hollander, Saskia Reeves og Sofie Gråbøl. Vi er så begejstrede for, at vi nu skal begynde at filme, siger Greg Brenman, der er executive producer på serien, til BBC.

Optagelserne til 'Us' er angiveligt allerede begyndt og foregår både i London, Amstedam, Venedig, Barcelona og Paris.