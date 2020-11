Scorer rolle i 'dansk' storfilm

Udover Jake Gyldenhaal er følgende skuespillere netop blevet tilføjet rollelisten i den amerianske udgave af 'Den skyldige':

Peter Sarsgaard (The Looming Tower, The Batman)

Riley Keough (The Devil All The Time, Earthquake Bird)

Byron Bowers (Concrete Cowboys, Honey Boy)

Da’Vine Joy Randolph (Dolemite is My Name, The United States vs Billie Hoilday)

David Castañeda (The Umbrella Academy, Sicario: Day of the Soldado)

Christina Vidal (7 Days to Vegas), Paul Dano (The Batman, Wildlife-Writer/Director, Love & Mercy)

Ethan Hawke (First Reformed, Boyhood)

Adrian Martinez (Stumptown, I Feel Pretty)

Bill Burr (F Is for Family, The King of Staten Island)

Beau Knapp (The Good Lord Bird, The Nice Guys, Southpaw)

Edi Patterson (Knives Out, Righteous Gemstone)

Instruktør:

Antoine Fuqua (Southpaw, The Magnificent Seven)

Kilde: Netflix