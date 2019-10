Se de vanvittige billeder: Radio24syv fuldstændig hærget

Tirsdag blev det besluttet, at det nu endegyldigt er slut med Radio24syv, idet de tabte udbuddet om at drive en DAB-radio i de kommende år.

Udbuddet gik i stedet til en kreds bestående af ni lokalradiostationer, Roskilde Festival, Nationalmuseet, teatret Mungo Park og Danske Studerendes Fællesråd, der under navnet Radio Loud havde lagt billet ind på kanalen.

Det skete til stor frustration og skuffelse for medarbejderne på Radio24syv.

- Det er en meget trist dag for mediedanmark, lød det fra administrerende direktør, Jørgen Ramskov, mens han opfordrede alle til at drikke sig i hegnet og gå ud med et brag.

Rapport afslører: Radio24syv tabte på grund af økonomi

Og netop den opfordring tog journalisterne på Radio24syv bestemt til sig.

Da de første medarbejdere mødte ind på arbejde onsdag morgen, var det derfor til et syn af øldåser, væltede planter og skrald i lange baner.

På Twitter har Ida Herskind, der er vært på '24syv morgen' og tillidsmand på kanalen, delt en video, der viser, at der mildest talt herskede kaotiske tilstande på redaktionen onsdag morgen efter nattens gravøl.

Forud for beslutningen om radioens skæbne havde administrerende direktør Jørgen Ramskov da også fortalt, at der både var købt ind til fejring med champagne og gravøl - og alt lader til, at medarbejderne fik lidt af det hele.

Se videoen herunder:

Når chefen siger ok til at ryge indenfor... pic.twitter.com/AzXYiY9ptH — Ida Herskind (@IdaHersk) October 23, 2019

Godt sammenhold

Til Ekstra Bladet fortæller Ida Herskind, at medarbejderne på Radio24syv havde en god aften til trods for de triste omstændigheder.

- Folk har drukket øl. Det er dejligt at se, at der er et godt sammenhold, og at folk har kunnet hygge sig trods omstændighederne, siger hun.

Der blev festet trods de triste nyheder. Foto: Privat

Ifølge Ida Herskind fik de hurtigt ryddet op efter nattens strabadser, selvom det ser voldsomt ud på videoen.

- Vi har ryddet op sammen. Der er ikke noget, der er gået i stykker, og der har heller ikke været nogen skader. Jeg er imponeret over, at folk har festet til trods for omstændighederne, siger hun.

Blomster foran Radio24syv. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Selvom medarbejderne på Radio24syv tirsdag fik en ubehagelig nyhed, er de fleste da også mødt på arbejde dagen derpå med godt humør.

- Jeg mødte ind som en af de første, men da jeg gik efter frokost arbejdede folk stadig. Der er sammenhold og god stemning. Folk er kede af det og ærgerlige, men alle kolleger tænker på lytterne, og at vi skal lave radio til og med 31. oktober, siger hun og fortsætter:

- Det er ret imponerende. Jeg er selv tillidsmand, og jeg er sindssygt imponeret over folks arbejdsmoral og humør. Der er nogle lyttere, der kommer forbi og lægger blomster og får rundtur i vores lokaler. Det er virkelig dejligt at vide, at lytterne er så glade for os, og jeg ved fra receptionisterne, at der er flere lyttere, der har ringet op og har grædt, fordi de er så kede af det, siger hun.

Så pænt var der på Radio24syv, efter medarbejderne havde ryddet op. Foto: Privat

Selv deltog Ida Herskind ikke meget i festlighederne tirsdag aften.

- Jeg skulle tidligt op. Jeg drak en enkelt øl, og så tog jeg hjem, men jeg tudede fra 16-20 i går. Vi er professionelle, og derfor møder jeg også på arbejde, og vi knokler allesammen, understreger hun.