Se det her: De knalder første aften

'Ex on the Beach' er tilbage - og alt er, som det plejer. Se klippet herunder

Der var engang, hvor det var noget særligt at have sex i et realityprogram.

I dag virker det mere, som om det handler om at være først.

Og her spilder Nicklaes Olsen og Ditte Lee ikke tiden. De er nye deltagere i 'Ex on the Beach', og allerede første aften bliver der gået til makronerne.

- Nicklaes, han kan tage fat. Det er dejligt, siger Ditte med et glimt i øjet efter nattens udskejelser.

- Jeg synes, det er skønt at have sex første dag i villaen. Det var ikke forventet, men det var selvfølgelig håbet, siger Nicklaes med et kækt smil.

- Kan score hver gang jeg er i byen

Og de er ikke de eneste, der har fundet lykken i villaen. I et nærliggende værelse ligger Amanda Mogensen og Asbjørn Nielsen, og han prøver. Hårdt.

- Der bliver hældt rigtig meget fløde udover Amanda i aften, jeg prøver at drysse, drysse og drysse. Og det har også en lille effekt. Det ender selvfølgelig med, at vi kysser, og der bliver 'dryhumpet' lidt, siger han med et stort smil.

Se Ditte og Nicklaes gå til den i videoen over artiklen, hvor du også kan se, om Asbjørn og Amanda tager den skridtet videre. 'Ex on the Beach' kan ses på streamingtjenesten Dplay.

