Se det her: Fie Laursens forældre i realityprogram

Fie Laursens forældre stempler ind i 'Ex on the Beach', hvor de med det samme får lov at udspørge Frederik Skovbjerg om forholdet til datteren. Se det her

Fie Laursen og brormand Boris er velkendte ansigter på tv-skærmen, hvor de har optrådt i talrige realityprogrammer efterhånden.

Og nu følger deres forældre trop.

I disse dage ruller 'Ex on the Beach' over skærmen på Kanal 4, og her vil man i aften kunne opleve forældrene, Anette og Eddie, som har takket ja til at spille en rolle i programmet, der optages i de solrige rammer i Mauritius.

Her møder de Frederik Skovbjerg, der i programmet er kæreste med Fie Laursen, og han får sved på panden, da svigerforældrene begynder at folde sig ud.

- Vi er kommet her, fordi vi har forstået, at du har datet Fie mere end én gang, lyder det fra far Eddie, der suppleres af Anette.

- Tror du, det er noget, der fortsætter, når du kommer hjem?, vil hun vide.

Den unge mand fra Slagelse må svare på flere spørgsmål fra svigermekanikken, og det kan ses i videoen over artiklen.

Frederik Skovbjerg slipper dog ikke så let, for forældrene stempler ind i villaen og bliver en del af programmet, hvilket kan ses i aftenens afsnit.

Fie Laursen og Frederik Skovbjerg ved premieren på den nye sæson af 'Ex on the Beach', hvor alt var godt. Foto: Mogens Flindt

Har slået op

Mens alt var lykke i 'Ex on the Beach', så varede kærligheden ikke længe hjemme i Danmark. Tidligere på året kunne Fie Laursen og Frederik Skovbjerg i forbindelse med programmets premiere annoncere, at de var kærester. Men i slutningen af april gik parret hvert til sit. Det bekræftede de over for Ekstra Bladet.

Siden har beskyldninger om utroskab føget på de sociale medier, og i sidste uge bekræftede Frederik Skovbjerg da også over for Se og Hør, at han havde været realitystjernen utro.