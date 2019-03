Se det her: Første par knalder i 'Ex on the Beach'

Mark Bøgelund og Amanda Mogensen har sex allerede første aften i 'Ex on the Beach'. Du kan se klippet her

28.

Så mange tv-minutter kan deltagerne holde sig tilbage, inden årets 'Ex on the Beach' lever op til sit øgenavn 'knaldeprogrammet'.

Det sker i aftenens premiereafsnit, men allerede nu kan du se klippet her på Ekstra Bladet i videoen over artiklen.

Her er det Mark Bøgelund og Amanda Mogensen, der går til den under lagnet. Amanda havde ellers været klar i spyttet ganske få timer forinden, da hun tjekkede ind i villaen.

- Jeg kommer ikke til at have sex i denne her villa, det er helt sikkert, lød det med overbevisende stemme.

Overhovedet ikke planen

Hun lyder da også som en, der fortryder efterfølgende.

- Det var overhovedet ikke planen. Jeg har det ikke så lækkert med at have haft sex første nat i villaen, siger hun mut i videoen.

Bedre bliver det ikke af, at Mark Bøgelund i minutterne efter akten udbryder.

- Det er jo bare sex.

Du kan se klippet i videoen over artiklen.

Du kan se første afsnit af 'Ex on the Beach' i aften på Kanal 4 eller på streamingtjenesten Dplay.