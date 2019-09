Se det her: Første par knalder på tv

'Ex on the Beach' er tilbage, som vi kender det, når der i aftenens afsnit bliver gået til stålet mellem to af deltagerne

I aften sker det endelig.

Frederik Skovbjerg tjekker ind i 'Ex on the Beach', og han spilder ikke tiden. Realityfyren, der primært er kendt for at have været kærester med Fie Laursen i forlængelse af deres deltagelse i sidste sæson, ser sig lynhurtigt varm på Tessie Skovly, og det er gengældt.

René, som Tessie ellers har haft en flirt med i programmet, bliver sparket til hjørne, og så er der fri bane for den aarhusianske kvinde. Kort efter hans ankomst til villaen tager Frederik og Tessie sammen et bad, og så er der action.

- Det, der sker inde i badet med mig og Tessie, det er jo nok, at vi er lidt varme begge to. Det er en høj temperatur, bruseren skyller ud, så ja, det tænder lidt op i os begge to, siger Frederik om det våde øjeblik, som kan ses i videoen over artiklen.

Tessie drømte om at få Frederik ind i programmet. Og hun spildte ikke tiden, da det skete. Foto: Janus Nielsen

Tessie har allerede fra begyndelsen af programmet sagt, at hun ville springe på Frederik, hvis han tjekkede ind i villaen. Og man må sige, at hun holder ord.

- Det skulle jo ske. Og det er dejligt, konstaterer hun.

Se deres hanky panky i badet i videoen over artiklen.

'Ex on the Beach' kan ses søndag til tirsdag på Kanal 4 og på streamingtjenesten dplay.