Se programmet her: Fetterlein gør reality-comeback

'Divaer i Junglen' vender snart tilbage til skærmen.

1. april er der premiere på det populære realityformat, og det bliver traditionen tro med flere kendte ansigter på deltagerlisten.

TV3, der viser programmet, har netop offentliggjort deltagerne, og her kan man finde et overraskende ansigt iblandt. Den tidligere professionelle tennisspiller Frederik Fetterlein gør nemlig comeback i programmet, som han også deltog i tilbage i 2013.

Han får selskab af tredjepladsen ved årets Melodi Grand Prix Sigmund Trondheim, Nikita Klæstrup, Boris Laursen, Nathalie Loglo fra 'Love Island', Philip May og Julie Lieberkind fra 'Paradise Hotel', Mariyah Samia fra 'Besat af Bad Boys', Nynne Larsen fra 'Dagens Mand' og Chanel Misic fra TV2 Zulu-programmet 'Roomies'.

Sigmund fra 'X Factor' skal have sin realitydebut. Foto: TV3

Blandt deltagerne er altså Philip May, og han glæder sig voldsomt.

- Jeg elsker konkurrencer, og jeg elsker spil med mennesker. Det er også derfor, jeg har været med i 'Paradise Hotel' to gange. 'Divaer i Junglen' er noget, jeg gerne vil vinde, og jeg passer godt ind. Det er en masse gøglere i en skov, og jeg elsker at teste mig selv og afprøve grænser, siger han.

- Men du slår mig ikke som den største diva derude?

- Nej, jeg er nok ikke den største diva på denne her jord, selv om kæresten derhjemme nok vil mene noget andet, griner han.

Festkongen Philip May med champagnen på Årets Pressefoto 2018. Foto: Bax Lindhardt

Philip May nød turen i junglen, selv om den bød på masser af mudder og natur - og altså det stik modsatte af de luksuriøse omgivelser i 'Paradise Hotel'.

- Jeg har været soldat i fem år, så mange ting har jeg prøvet før. Jeg har også været i Afghanistan, og jeg har skidt i et hul i et halvt år. Så for mig handlede det mere om at hive de andre op, for de har ikke prøvet de her ting, forklarer han.

Geggo sejrede

I 'Divaer i Junglen' inddeles en stribe kendisser i to hold, som kæmper om at vinde adgang til en luksuslejr igennem en stribe konkurrencer. Derudover gælder det om at skrabe flest mulige 'diamanter' sammen.

Det er fjerde gang, at programmet vises i Danmark. I 2012 kunne Irina Olsen lade sig hylde som vinder. Året efter var det Stephanie 'Geggo' Christiansen, der sejrede. Herefter holdt programmet pause indtil sidste år, hvor kendte ansigter blev krydret med en flok ukendte mænd.

Og det var netop en af dem, der vandt programmet, da Mogens Mortensen kunne tage derfra med præmien på 100.000 kroner.

'Divaer i Junglen' har premiere 1. april kl. 20 på TV3 og Viaplay.