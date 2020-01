Seere raser: 'Det er en ommer'

'Øv, alt for kort, for det ellers mega gode program, som jeg altid skal se, uanset hvad der er på de andre programmer', skriver janneanettelarsen.

'Det er en ommer. Dårligt program, når det er afkortet. Der mangler jo alt det gode, altså snakken og forklaringen på hvem, hvorfor og hvordan', skriver mariaederm.

'Det når slet ikke at blive spændende. og det virker stresset og mister charmen. Der er ikke tid til de gode vitser. Skal DR virkelig spare så meget? Det er da billigere at producere 15 minutter mere når I er i gang', skriver mettegunnar.

Ja, de kritiske røster har efterhånden ophobet sig, siden DR-programmet 'Kender du typen' er blevet forkortet fra 43 minutter til 28 minutter.

Flere seere har netop tilkendegivet deres utilfredshed med de reducerede minutter på Mads Steffensens Instagram.

- Det er ikke en beslutning, jeg har haft indflydelse på, men jeg er ganske rolig. Det sker af hensyn til TV Avisen, fortæller Mads Steffensen til Ekstra Bladet.

- Da jeg startede med at lave 'Kender du typen', varede det næsten ligeså lang tid, som det gør nu. Jeg tror, at folk bare lige skal vænne sig til det.

- Men jeg er da glad for, at folk kan lide programmet så meget, at de reagerer, som de gør. Men jeg tror - hvis jeg skal sige det mildt - at mange dybest set ikke ville holde ud at se på Flemming Møldrup i en time ad gangen. Det nægter jeg simpelthen at tro på, griner Mads Steffensen kækt og tilføjer, at den nyeste sæson af tv-sucessen er blevet ganske god.

Men den påstand har Flemming Møldrup ikke meget til overs for.

- Mads kunne da godt klare en time med mig. Det ved alle jo, siger Flemming Møldrup lettere hoverende.

- Det er jo en programstrategisk beslutning, fordi man har flyttet TV Avisen. Det er klart, at man skal være dygtig til at klippe det, så man ikke driver rovdrift. Men jeg er meget overvældet over, at seerne er blevet så sure.

DR begyndte at sende 'Kender du typen' i 1994. Siden dengang har flere millioner af danskere fulgt trofast med.

