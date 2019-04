Seere raser over TV2: 'Hvor er I afskyelige'

Langtfra alle er tilfredse med, at Rasmus Paludan blev inviteret i 'Go' aften Danmark' mandag aften

Mandag aften tonede den kontroversielle partistifter og yderligtgående islamkritiker Rasmus Paludan, der står bag partiet Stram Kurs, frem i 'Go' aften Danmark', hvor han gav et interview til vært Felix Smith.

Rasmus Paludan i 'Go' aften'-studiet. Foto: TV2

Interviewet fandt sted i kølvandet på de voldsomme uroligheder og voldelige optøjer, som søndag brød ud på Nørrebro i kølvandet på en af Paludans demonstrationer på Blågårds Plads, hvor han blandt andet kastede med koranen. Flere blev anholdt efter optøjerne, der efterlod dele af København i brand og ruiner.

At TV2 har valgt at invitere den kontroversielle Paludan ind i studiet efterfølgende, er derfor også faldet en del danskere for brystet.

På de sociale medier stiller flere sig kritiske over for, at Paludan er blevet inviteret til et 'hygge'-interview, hvor der ifølge mange seere ikke blev stillet nok kritiske spørgsmål til den kontroversielle partistifter.

Stram Kurs varsler ny demonstration

'Fy for satan, TV2! Føj hvor er I dog afskyelige. Tænk at invitere en nyligt dømt racist i studiet og give ham taletid. I er eddermame usle. Tænk at I er med til at normalisere en mand som Rasmus Paludan og hans hadske, racistiske, højrenationalistiske løgne!, skriver en vred Twitter-bruger.

'Jeg har slukket for TV2, der hele dagen hylder R. Paludan. Frygteligt at en person får så meget tv-tid. Ti da den person ihjel. Lad ham holde sine demo's og hold jer væk - det gælder alle journalister - og fortæl os ikke, hvor han næste gang stiller op for at provo alt og alle', skriver en videre, mens en tredje fortsætter:

'Hvis man skulle have glemt, hvilket formidabelt stykke arbejde TV2 har gjort for DF og fremmedhadet, kan man blive mindet om det i disse dage', lyder det videre fra en bruger, der ligeledes deler et billeder TV2's interview med Paludan.

Rasmus Paludan skabte kaos, da han demonstrerede på Blågårds Plads søndag eftermiddag. Foto: Anthon Unger

TV2 beklager

På Twitter florerer lige nu også et Tweet fra TV2, hvori de tilsyneladende forsvarer deres interview med Paludan med, at man ikke kan kalde ham højreorienteret.

'Der er ingen dokumentation for at kalde ham 'højreorienteret'. Der er intet i Stram Kurs, der indikerer, hvor vidt politikken er højre- eller venstreorienteret ud fra eksempelvis fordelings og politiske kriterier. Politikken retter sig udelukkende mod islam og fremmede', lyder det fra TV2 i tweetet.

Det er dog senere blevet slettet med henvisning til, at det er en intern mail, der er blevet delt ved en fejl.

'Vi har slettet et svar, som pga. en misforståelse citerede fra en intern mail taget fra en anden sammenhæng. Svaret var en klar fejl - som vi beklager meget, lyder det fra TV2.

Uroligheder i København. Foto: Ritzau Scanpix

I tråden forklarer TV2 også, hvorfor de valgte at invitere Paludan i studiet.

'Vi havde Rasmus Paludan i studiet i går for at få hans svar på, hvordan han forholder sig til urolighederne omkring hans demonstrationer og de store udgifter, der er forbundet med dem. Samtidig er han centrum for en væsentlig diskussion om grænserne for ytringsfrihed,' lyder svaret.

Væsentligt

Til Ekstra Bladet forklarer Henriette Ladegaard, der er redaktør på 'Go' aften Danmark', at de havde gjort sig grundige overvejelser, inden de inviterede Paludan i studiet.

'Vi syntes, det var væsentligt at få hans svar på, hvordan han forholder sig til de uroligheder, der er opstået omkring hans demonstrationer og de store udgifter, demonstrationerne påfører samfundet. Og så er Paludan lige nu centrum for en vigtig diskussion om grænserne for ytringsfrihed i Danmark – som vi i samme program foldede ud med debat mellem Enhedslisten og Konservative og med interview med en kvinde, der planlægger en fredelig mod-demonstration,' skriver hun i en mail, og fortsætter:

'Vi mener, at diskussionen om grænserne for ytringsfrihed i Danmark, der netop fylder meget i debatten og i medierne, er meget væsentlig. Det er i den sammenhæng relevant at forsøge at få Paludans egen forklaring på, hvorfor han handler som han gør'.

Ødelæggelser i kølvandet på urolighederne. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Flere danskere skriver på de sociale medier, at I på TV2 er med til at sprede hans kontroversielle synspunkter ved at lade ham stille op i 'Go' aften Danmark’ – hvad tænker I om det?

'Vi mener dels, at det er vigtigt at få Paludans egen forklaring - og dels, at det ville have været amputeret at tage en debat, der i høj grad har ham som centrum, hvis han ikke sad der. 'Go’ aften Danmark' skal afspejle det, der på godt og ondt optager danskerne mest, og Paludan har været en af de absolut mest omdiskuterede skikkelser i Danmark denne uge,' lyder det fra redaktøren.

- Flere seere skriver, at interviewet var for 'hyggeligt'. Burde man ikke have gået ’hårdere’ til ham i en interviewsituation?

'Jeg synes, der blev stillet de rigtige spørgsmål om Paludans syn på urolighederne og ødelæggelserne, om provokation for at opnå ballade, og om mulige konsekvenser, som f.eks. mennesker, der kunne være kommet til skade. Og så var interviewet jo en del af en større sammenhæng med debat og andre, kritiske parter – og i morges fortsatte vi bl.a. med en ekspert, der forholdt sig kritisk til Paludan som YouTube-fænomen og også til, at vi havde ham i studiet,' afslutter Henriette Ladegaard.

