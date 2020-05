Seere raser over TV2

Det blev ikke mødt med udelt begejstring, at TV2 havde valgt at skrotte originale finalesange i årets 'X Factor'

Da årets 'X Factor'-finale rullede over skærmen lørdag aften, skete det ikke som vanligt med originale finale-numre, som var blevet produceret specielt til 'X Factor'-finalisterne.

TV2 havde nemlig besluttet, at årets finalister skulle fortolke covernumre i stedet for sange skræddersyet til dem, og den beslutning var ikke lige populær hos alle.

I Ekstra Bladets livedækning af showet væltede det bogstaveligt talt ind med kommentarer fra vrede og undrende seere, og særligt deltageren Emil Wismanns fortolkning af Thomas Holms 'Selvmord på dansegulvet' fik kommentarsporet til at gløde.

Emil Wismann smed tøjet, da han optrådte med et cover af Thomas Holms 'Selvmord på dansegulvet'. Foto: Mogens Flindt

’Hvorfor fanden synger de covernumre og ikke deres egne sange,’ skrev en bruger.

’Emil Wismann og hans 'Selvmord på dansegulvet' minder ufattelig meget om kunstneren Thomas Holms sang af netop samme titel’, skrev en anden bruger, og en tredje fulgte op med kommentaren: ’Hvad fanden sker der – Emil Wismanns nummer er jo det samme som Thomas Holms’.

Treos dom Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, som dækkede finalen, var heller ikke begejstret for covernumrene. - Det virker noget tarveligt og discountpræget, at deltagerne i år skal synge covernumre i finalen. Men det giver måske et bedre resultat, end hvis Remee eller andre suspekte popsnedkere havde skrevet nye bagateller til finalisterne, lyder hans dom. Mathilde Caffey sang 'Karma Is a Bitch' af CH10, Alma Agger gav sin fortolkning af 'The Last Dance' af Clare Maguire, og Emil Wismann fyrede den af i bar mave under sin optræden med 'Selvmord på dansegulvet' af Thomas Holm.

Forklarer valget

TV2 forklarer over for Ekstra Bladet valget om at bruge covernumre med, at de ønskede at prøve noget nyt.

- I år er der blevet sunget covernumre i samtlige seks liveprogrammer, og numrene er blevet præsenteret på samme måde i alle programmer, uden det tidligere har givet anledning til tvivl. Det der måske forvirrede nogle i går, var, at vindersinglerne tidligere år har været nyskrevne sange, og det var de ikke i år.

- I år har vi i samarbejde med Sony besluttet at lade finalisterne udgive et covernummer i forbindelse med finalen for at give dem bedre tid og mulighed for senere at vælge deres eget materiale og finde deres stil. Det er en proces, som tager tid, siger Dorte Borregaard, som er underholdningsredaktør på TV2, til Ekstra Bladet.

Ville gerne have vidst besked

Manden bag 'Selvmord på dansegulvet', Thomas Holm, var ikke selv klar over, at hans sang skulle bruges i 'X Factor'. Han er netop blevet far til tvillinger og var i færd med bleskift, da hans telefon pludselig bimlede og bamlede.

- Det var lidt specielt. Som udgangspunkt er det jo superpositivt at få sin sang med, men det kom da som en overraskelse, siger han til Ekstra Bladet.

Thomas Holms egen musikkarriere er sat på standby, fortæller han. Han er netop blevet far til tvillinger. Privatfoto

Han ville gerne have vidst på forhånd, at hans sang skulle udgives som covernummer.

- Jamen, de er jo i deres fulde ret til at udgive den, men de kunne da godt lige have nævnt det for mig, det havde da været meget god stil. Hvis de bare lige havde nævnt det for mig, havde jeg måske også haft mulighed for at se det i stedet for at skifte lortebleer, siger han.

Thomas Holms egen musikalske karriere er i øjeblikket på lavt blus, så han har intet problem med, at Emil Wismann måske inden længe skal optræde med 'Selvmord på dansegulvet' rundt om i landet.

- Jeg har ikke fulgt med, så jeg har ikke noget forhold til ham, men han virker til at have en ret grinern personlighed, og det var ret friskt at smide tøjet. Hvis han havde smidt det hele, havde han nok vundet. Og han er velkommen til at optræde med den. Det må han sgu gerne, siger han.

Foruden 'Selvmord på dansegulvet' hittede Thomas Holm også med sangen 'Nitten', som var hans debutudgivelse i 2009 og sikrede ham platin for 30.000 downloads.

Ekstra Bladet har forholdt TV2, at Thomas Holm ikke var blevet informeret om, at hans sang skulle bruges.

De oplyser, at produktionsselskabet BLU, der står bag 'X Factor', har indberettet al brug af musik i tv-programmet til Koda og NBC.